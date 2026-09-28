Nepal: un nuevo alud arrasó un campamento de alpinistas, dejó muertos y desaparecidos

Un nuevo desastre natural afectó durante el fin de semana a una zona montañosa de Nepal, donde un alud provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó a otras doce desaparecidas, según informaron las autoridades de montañismo del país asiático.

La magnitud del fenómeno quedó registrada en distintos videos que rápidamente se viralizaron y muestran escenas de gran impacto. En las imágenes pueden observarse edificaciones sepultadas y cubiertas por rocas, mientras el material descendido desde la montaña avanza sobre las instalaciones ubicadas en el sector.

Uno de los registros permite apreciar particularmente la fuerza del deslizamiento y el momento en que la avalancha golpeó el campamento Himlung Himal, situado al pie de una montaña que alcanza los 7.126 metros de altura. En ese lugar, escaladores y personal de apoyo se encontraban realizando tareas de preparación para una próxima expedición.

El alud se produjo de manera repentina, cuando diferentes colaboradores trabajaban en el campamento para acondicionar las instalaciones y dejar preparado el lugar para la llegada de un grupo de turistas.

🚨Nueva emergencia en Nepal tras alud



Apenas hace un mes, el 26 de agosto, un alud masivo golpeó a Nepal, dejando miles de muertos. Este 28 de septiembre, una nueva emergencia se registró en monte Himlung, dejando hasta el momento al menos cuatro muertos y doce desaparecidos.... pic.twitter.com/5GK3A8hEip — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 28, 2026

El campamento quedó bajo las rocas y la nieve

Según la información proporcionada por las autoridades, distintos integrantes del equipo colocaban cuerdas e instalaban tiendas de campaña cuando un torrente de nieve y rocas descendió por la ladera de la montaña.

Las tareas estaban relacionadas con la preparación de una expedición para un grupo de turistas procedentes de Emiratos Árabes, cuya llegada al lugar estaba prevista para el 1 de octubre. El campamento, que se encontraba en pleno proceso de preparación, quedó alcanzado por la masa que descendió de la montaña. Las imágenes difundidas posteriormente muestran la violencia con la que el alud impactó sobre la zona y las consecuencias que dejó a su paso.

La situación generó un inmediato operativo de emergencia destinado a localizar a las personas que permanecían desaparecidas y determinar el alcance de la tragedia.

Los equipos de rescate lograron recuperar cuatro cuerpos, mientras que las operaciones de búsqueda continuaban para intentar encontrar al resto de las personas cuyo paradero todavía no había podido establecerse.

La búsqueda continúa entre las personas desaparecidas

Las tareas de rescate se desarrollan mientras los equipos buscan posibles víctimas entre los sectores afectados por el deslizamiento. Las autoridades informaron inicialmente que al menos doce personas permanecen desaparecidas, aunque desde la empresa encargada de organizar la expedición señalaron que todavía no se había podido determinar con precisión la cantidad de integrantes del equipo cuyo paradero se desconoce.

El gerente general de Himalayan Holidays, empresa organizadora de la expedición, describió la situación como devastadora y explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta ese momento, seis o siete miembros de su equipo estaban desaparecidos, aunque todavía no podían confirmar el número exacto.

"Estamos absolutamente devastados. Nos enteramos que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto. Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta", expresó.

La declaración refleja además el carácter excepcional que la empresa atribuyó al fenómeno en ese sector específico. El responsable de Himalayan Holidays señaló que, pese a las características del lugar donde se encontraba el campamento, la montaña presentó un comportamiento imprevisible.

"El terreno es muy llano en el campamento base, pero la montaña es impredecible", agregó.

Un fenómeno ocurrido en medio de alertas meteorológicas

La avalancha se produjo mientras rigen alertas meteorológicas severas en algunas zonas de Nepal, una situación que se suma al contexto en el que se produjo el nuevo desastre natural.

El fenómeno afectó a una zona de alta montaña donde se desarrollaban tareas preparatorias para una expedición. La masa de nieve y rocas descendió por la ladera y alcanzó el campamento, sorprendiendo a las personas que se encontraban trabajando en la instalación de tiendas y en la colocación de cuerdas.

La combinación entre el terreno montañoso y las condiciones meteorológicas mantiene a los equipos de rescate frente a un escenario complejo mientras continúa la búsqueda de las personas desaparecidas.

Otro desastre había golpeado la región semanas atrás

El nuevo alud se suma a otro desastre natural ocurrido semanas atrás en la frontera entre Nepal y China. En aquella oportunidad, una trágica inundación fue provocada por el colapso de un glaciar y un deslizamiento de tierra.

Ese episodio dejó un saldo de al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos, según la información incluida en el reporte sobre la situación.

La sucesión de ambos acontecimientos vuelve a colocar al territorio del Himalaya frente a escenarios naturales de enorme magnitud. En el caso del alud ocurrido durante el fin de semana, la emergencia se concentró en el entorno del Himlung Himal, donde el deslizamiento golpeó directamente un campamento utilizado para preparar una expedición de alpinismo.

Mientras tanto, los rescatistas continúan trabajando para localizar a las personas desaparecidas y recuperar posibles víctimas.