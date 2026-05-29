Netanyahu anuncia una expansión del control militar israelí en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que ordenó aumentar el control militar israelí sobre la Franja de Gaza del 60 por ciento al 70 por ciento del territorio, en una declaración que marca una nueva escalada en el marco de las operaciones militares israelíes en la zona.

El anuncio fue realizado durante una conferencia en el valle del Jordán, en Cisjordania, donde Netanyahu detalló la evolución del despliegue israelí dentro de Gaza y presentó públicamente los porcentajes de control territorial alcanzados hasta el momento.

Según explicó el mandatario, Israel había ejercido inicialmente el control sobre el 50 por ciento del territorio en Gaza, cifra que posteriormente fue elevada al 60 por ciento. En ese contexto, planteó ante los asistentes la pregunta sobre cuál debía ser el próximo objetivo militar.

La reacción del público fue inmediata. Algunos asistentes comenzaron a corear "cien por ciento", en referencia a la posibilidad de un control total sobre la Franja de Gaza. Netanyahu respondió marcando una secuencia gradual en la estrategia israelí.

"Vayamos en orden, primero 70 por ciento, comenzando con eso. Aplastaremos con fuerza a Hamas por todas partes y luego lidiaremos con los restos", expresó el primer ministro israelí durante el encuentro.

La estrategia israelí y la referencia a Hamas

Las declaraciones de Netanyahu dejaron en evidencia que la conducción política israelí mantiene como eje central de su estrategia militar el enfrentamiento directo con Hamas, organización sobre la cual el gobierno israelí concentra gran parte de sus operaciones en Gaza.

En sus palabras, el mandatario no solo planteó una ampliación del control territorial, sino también una continuidad de las acciones militares destinadas a debilitar completamente a la organización. La expresión "aplastaremos con fuerza a Hamas por todas partes" sintetizó el tono de la intervención y la orientación de la ofensiva anunciada.

El planteo sobre avanzar hacia un 70 por ciento de control territorial se dio además en un contexto donde Netanyahu aseguró que Israel atraviesa un proceso en el que puede "aprovechar su poder en muchas direcciones".

Esa afirmación amplió el alcance de su discurso más allá de Gaza y sugirió una visión regional del escenario militar y político que enfrenta Israel en la actualidad.

La mención a Hezbolá y la proyección regional del conflicto

Durante la misma conferencia, Netanyahu agregó que Israel todavía tiene que "aplastar a Hezbolá", incorporando así una referencia directa al grupo libanés en medio de su exposición sobre la situación en Gaza.

La inclusión de Hezbolá en el discurso mostró que las preocupaciones estratégicas del gobierno israelí no se limitan exclusivamente al territorio gazatí. Por el contrario, el primer ministro planteó que Israel conserva capacidad de acción en distintos frentes y dejó entrever que las operaciones y objetivos militares podrían extenderse más allá del actual escenario principal de combate.

La información sobre las declaraciones del mandatario fue reportada por Xinhua, que difundió los detalles de la conferencia y de las definiciones expresadas por Netanyahu ante los asistentes en Cisjordania.

El ejército israelí informó sobre la muerte de Ihab Khrizim

Horas antes de las declaraciones del primer ministro, el ejército israelí había informado sobre una operación militar desarrollada en el sur de la Franja de Gaza.

Según el reporte oficial, el martes fue abatido Ihab Khrizim, identificado por Israel como el jefe de una "red central de transferencia de fondos de Hamas".

El ataque ocurrió en Jan Yunis, ciudad ubicada en el sur del enclave palestino. De acuerdo con la información difundida por el ejército israelí, la operación estuvo dirigida específicamente contra Khrizim debido a su rol dentro de la estructura financiera vinculada a Hamas.

El anuncio militar se produjo el mismo día en que Netanyahu profundizó públicamente los objetivos territoriales y políticos de Israel en Gaza, vinculando así el avance del control militar con operaciones específicas orientadas contra integrantes y estructuras asociadas a Hamas.

Los principales puntos anunciados por Netanyahu

Entre las definiciones más relevantes realizadas por el primer ministro israelí durante la conferencia se destacan:

Israel pasó del 50 al 60 por ciento de control territorial en Gaza.

El nuevo objetivo fijado por Netanyahu es alcanzar el 70 por ciento del territorio.

Algunos asistentes reclamaron avanzar hacia el "100 por ciento" del control.

Netanyahu respondió que el objetivo inmediato será el "70 por ciento".

El mandatario afirmó que Israel "aplastará con fuerza a Hamas".

También aseguró que Israel aún debe "aplastar a Hezbolá".

El ejército israelí informó la muerte de Ihab Khrizim en un ataque en Jan Yunis .

en un ataque en . Khrizim fue señalado como jefe de una red central de transferencia de fondos de Hamas.

Las declaraciones del jefe de gobierno israelí y el anuncio militar realizado por el ejército configuran una nueva señal sobre la continuidad y profundización de las operaciones israelíes en la Franja de Gaza, en un escenario marcado por la expansión territorial de las fuerzas israelíes y por la identificación pública de nuevos objetivos militares y estratégicos.