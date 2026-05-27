EE.UU. destaca a la Argentina como "socio fundamental" en seguridad y antiterrorismo

En el marco de una celebración por el 25 de mayo realizada en la embajada argentina en Washington, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Gregory LoGerfo, realizó una serie de declaraciones de alto contenido político y diplomático ante más de 300 invitados presentes en la sede diplomática.

El evento comenzó con una intervención inicial del embajador argentino, tras la cual LoGerfo tomó la palabra para subrayar la importancia de la relación bilateral en el contexto de las amenazas contemporáneas.

En ese escenario, el funcionario sostuvo: "el liderazgo de (Javier) Milei y de las autoridades de su país hace que nuestro hemisferio sea más seguro y más fuerte".

Asimismo, agregó: "La Argentina es un líder en nuestro hemisferio en cuestiones vitales de seguridad nacional y antiterrorismo", reforzando la idea de un rol central del país en la arquitectura de seguridad regional.

Seguridad hemisférica y cooperación contra amenazas transnacionales

LoGerfo enmarcó sus declaraciones dentro de la política exterior de Estados Unidos, señalando que el país norteamericano impulsa una estrategia orientada a fortalecer alianzas con socios dispuestos a cooperar activamente frente a desafíos compartidos.

En sus palabras: "Estados Unidos impulsa una política exterior que fortalece las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica".

En esa línea, definió a la Argentina como un actor clave, afirmando que es "un socio fundamental en este esfuerzo".

El funcionario también advirtió sobre la naturaleza de las amenazas contemporáneas, remarcando la necesidad de cooperación internacional más profunda. En ese sentido, afirmó:

"Nuestras dos naciones comprenden que las amenazas del siglo XXI exigen un nuevo nivel de colaboración. Como dejó claro el secretario (de Estado) Marco Rubio, las organizaciones criminales transnacionales, los narcotraficantes y las pandillas violentas hacen mucho más que traficar drogas: debilitan a los gobiernos, siembran el terror y cobran vidas inocentes".

Finalmente, LoGerfo subrayó la oportunidad política del momento actual:

"Hoy, tanto Estados Unidos como la Argentina tienen la oportunidad y la responsabilidad de profundizar su cooperación".

Optimismo estratégico y visión de futuro compartido

A su turno, el director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, Michael Jensen, aportó una mirada marcadamente optimista sobre el presente y futuro de la relación bilateral.

Jensen expresó estar "sumamente optimista respecto al futuro de la Argentina y al futuro compartido" entre ambos países, destacando tanto el plano de la seguridad como el económico.

En materia de defensa, afirmó: "Me entusiasma colaborar en materia de seguridad, a medida que la Argentina construye unas Fuerzas Armadas extraordinarias".

No obstante, amplió el foco hacia el ámbito económico y comercial, señalando: "Pero me entusiasma aún más trabajar juntos en la construcción de esas relaciones comerciales a largo plazo que estrecharán aún más los lazos entre nuestras naciones".

Reformas, inversiones y una "nueva Argentina" abierta al mundo

Durante su intervención, Jensen vinculó el presente argentino con un proceso de transformación interna. En ese sentido sostuvo: "las reformas están funcionando" y agregó que "las inversiones están llegando".

El funcionario remarcó además la necesidad de continuar profundizando ese camino conjunto: "Tenemos mucho trabajo por hacer juntos en ese ámbito".

En su evaluación, describió a la Argentina actual como un país en apertura económica, afirmando que la "nueva Argentina" está "abierta a los negocios y lista para recibir inversiones".

Finalmente, trazó un paralelismo político al señalar: "Al igual que Trump, Milei es un hombre centrado en el futuro, dispuesto a tomar decisiones difíciles ahora para encauzar al país por la senda correcta".

Una relación bilateral en fase de redefinición

Las intervenciones de Gregory LoGerfo y Michael Jensen, en el marco de la celebración en la embajada argentina en Washington, delinearon un mensaje convergente: la Argentina es presentada como un actor clave en materia de seguridad regional y como un socio estratégico en expansión en el plano económico.

El énfasis en la cooperación contra amenazas transnacionales, el respaldo al liderazgo político argentino y la expectativa sobre inversiones y reformas configuran un escenario de creciente sintonía bilateral, según los discursos pronunciados en el evento diplomático.