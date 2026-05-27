Trump amenazó con "volar por los aires" a Omán en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz

La tensión diplomática en torno al estratégico estrecho de Ormuz escaló de manera abrupta luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una dura advertencia contra Omán y rechazara de manera categórica cualquier posibilidad de que esa nación comparta con Irán el control de la principal vía marítima para el comercio energético global.

Durante declaraciones realizadas en la Casa Blanca, Trump sostuvo que si Omán intenta tomar el control del estrecho conjuntamente con Irán, Estados Unidos se verá obligado a "volar por los aires" a la pequeña nación ubicada en el suroeste de Asia. La frase, pronunciada en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, marcó uno de los momentos más tensos en las recientes discusiones vinculadas al futuro de la navegación en la región.

El estrecho de Ormuz, eje de la disputa

El foco del conflicto gira en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta y punto clave para el tránsito internacional de petróleo y mercancías. En ese escenario, Trump fue consultado específicamente sobre la posibilidad de aceptar un acuerdo de corto plazo que permitiera a Omán e Irán administrar conjuntamente el paso marítimo.

La respuesta del mandatario estadounidense fue tajante.

"No, el estrecho estará abierto a todo el mundo", afirmó Trump ante la prensa.

El presidente insistió además en que se trata de "aguas internacionales" y remarcó que ninguna nación tendrá control exclusivo sobre ese corredor marítimo. En ese sentido, aseguró que Estados Unidos mantendrá tareas de vigilancia, aunque descartó cualquier esquema de administración compartida.

"Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlará. Eso forma parte de la negociación. Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlo por los aires", puntualizó el mandatario estadounidense.

La advertencia a Omán y las conversaciones con Irán

Además de las amenazas explícitas, Trump pidió a las autoridades omaníes que no interfieran en las conversaciones que Estados Unidos e Irán mantienen actualmente. El presidente calificó esas negociaciones como "frágiles", dando a entender que cualquier alteración en el equilibrio diplomático podría provocar una ruptura de las tratativas.

Las declaraciones se produjeron en un momento particularmente delicado para la región, debido a las versiones difundidas por la televisión estatal iraní. Según ese medio, Teherán habría obtenido un borrador no oficial de un acuerdo entre Washington e Irán destinado a restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información difundida desde Irán, el plan contemplaba que el tránsito marítimo regresara a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes. El borrador también señalaba que Irán y Omán gestionarían conjuntamente el tráfico en la estratégica vía marítima.

El contenido del supuesto acuerdo

La versión difundida por la televisión estatal iraní incluía además otros puntos de fuerte impacto político y militar. Entre ellos:

El levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

La retirada de fuerzas militares estadounidenses de las proximidades de Irán.

La normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz en un plazo de un mes.

La gestión conjunta del corredor marítimo entre Irán y Omán.

La publicación de ese supuesto borrador elevó inmediatamente la tensión internacional y generó una rápida reacción desde Washington.

La respuesta de Washington

Desde la capital estadounidense, las autoridades del gobierno desestimaron completamente el informe difundido por la televisión estatal iraní. Funcionarios estadounidenses calificaron la versión como "una completa invención", rechazando la existencia de un acuerdo de esas características.

La respuesta oficial buscó desactivar el impacto político de las versiones provenientes de Teherán, aunque las posteriores declaraciones de Trump terminaron profundizando el clima de confrontación.

El mandatario no solo rechazó cualquier posibilidad de control compartido del estrecho de Ormuz, sino que además colocó a Omán en el centro de sus advertencias. El tono utilizado por el presidente estadounidense reflejó la sensibilidad estratégica que Washington otorga a la libre circulación marítima en la zona.

Un escenario de máxima fragilidad diplomática

Las palabras de Trump dejaron al descubierto el delicado equilibrio que rodea las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Mientras desde Teherán se difundían versiones sobre un posible entendimiento orientado a normalizar el tránsito marítimo y reducir tensiones militares, la Casa Blanca respondió con desmentidas categóricas y mensajes de fuerte presión política.

En ese contexto, Omán apareció mencionado como un actor central dentro de las conversaciones regionales. La posibilidad de que el país participe junto a Irán en la administración del estrecho fue rechazada de manera absoluta por Trump, quien insistió en que el paso marítimo debe permanecer abierto y sin control exclusivo de ninguna nación.

El episodio volvió a poner al estrecho de Ormuz en el centro de la escena internacional, en medio de negociaciones consideradas "frágiles" por el propio gobierno estadounidense y bajo un clima de creciente tensión diplomática y militar.