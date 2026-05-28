EE.UU. e Irán alcanzan un memorando preliminar que incluye apertura del estrecho de Ormuz

Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un memorando preliminar en el marco de las conversaciones de paz entre ambos países, en un movimiento que fue interpretado como una señal de avance diplomático pese a las hostilidades registradas entre las dos naciones durante las últimas 48 horas.

Según informaron fuentes estadounidenses citadas por las cadenas CNN y CBS News, el borrador del acuerdo quedó sujeto a la aprobación final del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Funcionarios estadounidenses advirtieron que el visto bueno del mandatario será determinante para la concreción de cualquier entendimiento definitivo.

La información también indica que el texto deberá recibir el aval del gobierno iraní. De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, ambas partes continúan evaluando el contenido del memorando y los alcances de los compromisos asumidos en las negociaciones.

El avance diplomático en medio de las tensiones

La finalización del borrador fue presentada como un indicio de que la vía diplomática seguía abierta entre Washington y Teherán, incluso en un contexto marcado por tensiones activas entre ambos gobiernos.

CNN señaló que el avance del documento se produjo a pesar de las hostilidades registradas en las últimas 48 horas, un escenario que había puesto en duda la continuidad de las conversaciones.

Sin embargo, el entendimiento preliminar permitió establecer una hoja de ruta inicial para intentar resolver algunos de los puntos más sensibles de la relación bilateral, especialmente los vinculados al programa nuclear iraní y a la situación en el estrecho de Ormuz.

La apertura del estrecho de Ormuz

Uno de los aspectos centrales incluidos en el Memorando de Entendimiento es la eliminación de las restricciones en el estrecho de Ormuz. El texto contemplaría:

La navegación sin restricciones para los buques.

El levantamiento del bloqueo estadounidense.

La libre circulación marítima en la zona.

La remoción de obstáculos operativos vinculados al tránsito naval.

Según Axios, Irán aceptaría permitir el tránsito marítimo "sin peajes ni hostigamientos" y retirar las minas desplegadas en el área en un plazo de 30 días. A cambio, Estados Unidos avanzaría con:

El levantamiento gradual del bloqueo naval sobre puertos iraníes.

La evaluación de alivios parciales de sanciones económicas.

La cuestión del estrecho de Ormuz aparece como uno de los ejes centrales de las negociaciones, ya que el eventual acuerdo condiciona buena parte de los compromisos posteriores a la normalización de la navegación en la región.

El programa nuclear iraní y las negociaciones pendientes

El memorando preliminar también prevé la apertura de un período de negociación de 60 días destinado a abordar el programa nuclear iraní. Entre los temas incluidos en esa etapa figuran:

El destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

Las condiciones para limitar el desarrollo nuclear iraní.

Los mecanismos de supervisión y cumplimiento.

Los compromisos vinculados a la no fabricación de armas nucleares.

Las fuentes citadas indicaron que los puntos más complejos relacionados con el programa nuclear todavía no fueron resueltos y deberán discutirse durante esa nueva etapa de conversaciones.

Las declaraciones de Scott Bessent

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, fue consultado sobre la existencia de un acuerdo en negociación con Irán.

Bessent confirmó que "los equipos han estado negociando" y sostuvo que Donald Trump no aceptará un "mal acuerdo". El funcionario reiteró además que el presidente estadounidense mantiene varias "líneas rojas" que Irán deberá respetar para avanzar en cualquier entendimiento definitivo.

Entre las exigencias mencionadas por Bessent aparecen:

La entrega del uranio altamente enriquecido por parte de Irán.

El compromiso iraní de no desarrollar un arma nuclear.

La garantía de libre navegación en el estrecho de Ormuz.

"Todo depende de lo que quiera hacer el presidente", afirmó Bessent durante la rueda de prensa.

El secretario del Tesoro insistió en que Trump "no va a hacer un mal trato para el pueblo estadounidense" y remarcó que el acuerdo aún no está cerrado. "Se trata de un acuerdo multifacético y no habrá nada sobre la mesa hasta que veamos la apertura del estrecho de Ormuz y los iraníes acepten que tienen que entregar el uranio altamente enriquecido y que no pueden tener un programa nuclear", sostuvo el funcionario.

La posición de Donald Trump

Las negociaciones avanzan en un contexto en el que Donald Trump ya había expresado públicamente su disconformidad con el estado de las conversaciones.

Un día antes de conocerse el borrador preliminar, el presidente estadounidense había manifestado que no estaba satisfecho con el desarrollo actual de las negociaciones con Irán.

Por ese motivo, funcionarios estadounidenses consideran que la aprobación presidencial será decisiva para determinar si el memorando se transforma finalmente en un acuerdo formal entre ambos países.

Mientras tanto, el entendimiento preliminar representa el primer paso concreto hacia un posible esquema de negociación más amplio entre Washington y Teherán, con el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní como los principales puntos de discusión.