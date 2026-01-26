Ola de frío extremo en Estados Unidos: Ya son 25 los muertos

Estados Unidos enfrenta una ola de frío extremo que ya provocó al menos 21 muertes y mantiene en alerta a buena parte del país, un fenómeno climático de gran magnitud que también es seguido con atención desde provincias como Catamarca por su impacto global. Meteorólogos calificaron el evento como uno de los inviernos más severos de las últimas décadas, con temperaturas récord, intensas nevadas y acumulaciones de hielo que afectan la vida cotidiana, los servicios esenciales y la infraestructura.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), más de 250 millones de personas permanecen bajo advertencias por frío intenso, con condiciones que se mantendrán durante varios días. Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a permanecer en los hogares, especialmente en las zonas más castigadas, debido a los riesgos que implican las superficies congeladas, los cortes de energía y la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Las consecuencias humanas del temporal comenzaron a evidenciarse en distintos puntos del país. En Texas, las autoridades confirmaron tres fallecidos, entre ellos una adolescente de 16 años que murió tras un accidente mientras se deslizaba en trineo. En Luisiana, el Departamento de Sanidad reportó dos muertes por hipotermia, en un estado poco habituado a este tipo de fenómenos climáticos.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana, en medio de temperaturas gélidas. Si bien no confirmó oficialmente que los fallecimientos estuvieran directamente vinculados al clima, advirtió que "no hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo".

Desde el NWS alertaron que las condiciones persistirán durante varios días, con rondas de recongelamiento que mantendrán calles y veredas peligrosas tanto para circular como para caminar. "Los impactos de la nieve y el hielo continuarán bien entrada la próxima semana", señalaron desde el organismo meteorológico.

El presidente Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que el Gobierno federal se mantiene en contacto con los estados afectados. "Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. Manténganse a salvo y abrigados", escribió en la red Truth Social. En otro mensaje, vinculó el fenómeno a un comentario irónico sobre el calentamiento global.

Apagones masivos y estados en emergencia

El frío extremo también generó apagones generalizados, especialmente en el sur del país. Según el sitio especializado PowerOutage.us, más de 840.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico durante la noche del domingo.

Tennessee fue uno de los estados más afectados, con más de 300.000 clientes sin luz como consecuencia de la caída de líneas eléctricas provocada por la acumulación de hielo.

Vuelos cancelados y una tormenta de alcance histórico

El impacto del temporal se sintió con fuerza en el transporte y el abastecimiento. Más de 19.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana en Estados Unidos, mientras que miles más registraron demoras, de acuerdo con datos del sitio especializado FlightAware. Para el lunes, ya se habían cancelado casi 2.500 vuelos adicionales.

Los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York registraron la cancelación de casi todos los vuelos programados para la jornada, mientras que las oficinas federales dispusieron el cierre preventivo de sus actividades. En paralelo, numerosos supermercados presentaban estantes vacíos ante la previsión de que el mal tiempo se prolongue.