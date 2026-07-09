París se blinda para el duelo entre Francia y Marruecos con drones, restricciones y seguridad extra

Las autoridades francesas pondrán en marcha este jueves un amplio operativo de seguridad en París con motivo del partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, un encuentro que fue catalogado como de alto riesgo debido a los antecedentes de incidentes registrados en enfrentamientos anteriores entre ambas selecciones.

El partido se disputará desde las 17, hora argentina, en la ciudad de Boston, mientras que en territorio francés comenzará a las 22. Sin embargo, el dispositivo de seguridad comenzará una hora antes, ya que desde las 21 de París entrará en vigencia el plan dispuesto por la Prefectura de Policía, que contempla una serie de medidas destinadas a prevenir disturbios en los principales puntos de concentración de hinchas.

La estrategia oficial apunta a reforzar la vigilancia en distintos sectores de la capital francesa y minimizar cualquier situación que pueda alterar el orden público durante la jornada deportiva.

Drones y prohibición de pirotecnia

Entre las principales medidas anunciadas figura la utilización de drones de vigilancia, que serán empleados para monitorear las concentraciones de personas y detectar en tiempo real posibles focos de tensión.

El uso de esta tecnología permitirá a las autoridades seguir de cerca la evolución de las celebraciones o reuniones de simpatizantes en distintos sectores de la ciudad y actuar con rapidez en caso de que se registren incidentes.

Además, el operativo incluye la prohibición de transportar o utilizar material pirotécnico y fuegos artificiales en la vía pública, una medida orientada a reducir riesgos y evitar situaciones de violencia durante los festejos o manifestaciones relacionadas con el encuentro.

Los antecedentes que motivan el despliegue

La decisión de reforzar la seguridad responde a los antecedentes registrados tras la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos y las celebraciones derivaron en numerosos incidentes. Según se informó, en aquella oportunidad se produjeron:

266 detenciones en todo el país.

167 detenciones en la ciudad de París.

Esos episodios llevaron a las autoridades francesas a considerar el nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones como un evento de especial atención, debido a la posibilidad de grandes concentraciones de personas en distintos puntos de la capital.

Campos Elíseos, el principal foco del operativo

El eje central del dispositivo de seguridad estará ubicado en la zona de los Campos Elíseos, uno de los lugares que habitualmente concentra las celebraciones cuando la selección francesa obtiene resultados importantes.

Ante la expectativa por el desarrollo del encuentro, algunos comercios de ese sector comenzaron a adoptar medidas preventivas para proteger sus instalaciones.

Según se informó, varios locales decidieron resguardar sus fachadas y vidrieras ante el temor de posibles saqueos o ataques, teniendo en cuenta que la avenida suele transformarse en uno de los principales puntos de reunión de los aficionados tras los grandes partidos del seleccionado francés.

La vigilancia en esa área será reforzada mediante controles especiales y una mayor presencia de efectivos durante toda la noche.

Restricciones en el transporte público

El operativo también tendrá impacto sobre el funcionamiento del transporte público en París.

La RATP informó que, desde las 21, permanecerán cerradas varias estaciones de metro como parte de las medidas de seguridad previstas para la jornada.

Las estaciones afectadas serán:

Argentine.

George V.

Madeleine.

Miromesnil.

Ternes.

Tuileries.

Además, la línea 6 interrumpirá su servicio en el tramo comprendido entre:

Charles de Gaulle-Étoile.

Trocadéro.

Estas restricciones buscan facilitar el desarrollo del operativo y reducir la concentración de personas en sectores considerados sensibles por las autoridades.