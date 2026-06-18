Petro acusa a Milei de intentar influir en la campaña electoral colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una serie de acusaciones de alto voltaje político contra el mandatario argentino, Javier Milei, en el contexto de la recta final de la campaña hacia el balotaje colombiano.

Según Petro, Milei estaría intentando influir en el proceso electoral de su país con el objetivo de "destruir el progresismo" en Colombia, una afirmación que marcó el tono de un mensaje difundido a través de sus redes sociales oficiales.

El jefe de Estado colombiano sostuvo que estas presuntas acciones se basarían en "grabaciones certificadas" realizadas al hondureño Juan Orlando Hernández, en las cuales, según su interpretación, se evidenciaría un intento de articulación política y económica para intervenir en la política colombiana.

En ese mismo mensaje, Petro vinculó a Milei con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de una acusación que involucra supuestos apoyos económicos externos.

El mandatario colombiano afirmó textualmente:

"Milei, según las grabaciones certificadas hechas al narcotraficante Juan Orlando Hernández, busca con dineros de él, del genocida de bebés de Gaza, Netanyahu, y con Milei y su dinero, destruir el progresismo en Colombia".

Estas declaraciones, de fuerte carga política y retórica, se inscriben en un escenario de creciente fricción diplomática entre ambos gobiernos.

Cuestionamientos a la situación económica argentina

Más allá de las acusaciones sobre una supuesta injerencia electoral, Petro también dirigió críticas al rumbo económico de Argentina bajo la administración de Milei.

En su intervención, el presidente colombiano afirmó que el mandatario argentino habría llevado al país a convertirse en "uno de los países más pobres del mundo", señalando además un impacto directo en los hábitos de consumo de la población.

En ese sentido, sostuvo que los argentinos habrían dejado de consumir productos tradicionales de alto valor para reemplazarlos por otros de menor calidad, expresando que habrían pasado a "dejar de comer carne de la mejor del mundo para comer carne de burro".

Estas afirmaciones se suman a un discurso crítico más amplio sobre el modelo económico implementado en Argentina, aunque en este caso expuestas en un tono particularmente confrontativo.

El respaldo de Milei y la lectura política del balotaje colombiano

El conflicto verbal se intensificó luego de que Javier Milei expresara públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo fin de semana.

En ese contexto, Milei sostuvo que "se juega mucho más que una elección", en referencia al significado político del balotaje en Colombia.

Asimismo, el mandatario argentino planteó una lectura ideológica del proceso electoral, afirmando que en estos comicios se define si el país vecino avanza hacia "el crecimiento económico y la prosperidad" o si, por el contrario, continúa por "el camino del comunismo empobrecedor".

Estas declaraciones fueron interpretadas por el gobierno colombiano como una toma de posición directa en la política interna del país, lo que alimentó la respuesta posterior de Petro.

Un conflicto político de larga data que se profundiza

El nuevo intercambio de declaraciones no constituye un hecho aislado. Por el contrario, profundiza una tensión sostenida en el tiempo entre ambos líderes, quienes han protagonizado múltiples cruces públicos marcados por diferencias ideológicas y políticas.

En esta ocasión, el escenario electoral colombiano funcionó como catalizador de un nuevo episodio de confrontación, donde las acusaciones de injerencia, los señalamientos económicos y las referencias cruzadas entre líderes internacionales se combinaron en un discurso de alto impacto político.

El resultado es un incremento visible de la tensión diplomática entre Colombia y Argentina, en un contexto regional ya atravesado por fuertes divisiones ideológicas y narrativas contrapuestas sobre el rumbo económico y político de América Latina.

En ese marco, las declaraciones de Petro y Milei no solo reflejan una disputa personal o bilateral, sino también un enfrentamiento simbólico más amplio sobre modelos de gobierno, alianzas internacionales y el papel de los liderazgos regionales en procesos electorales sensibles.