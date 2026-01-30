Petro dijo que Jesús tuvo relaciones sexuales y la Iglesia colombiana salió a repudiarlo

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la figura de Jesucristo desataron una fuerte polémica y provocaron un inmediato repudio por parte de la Iglesia Católica colombiana, además de críticas de legisladores y organizaciones religiosas. El mandatario sugirió públicamente que Jesús habría tenido relaciones sexuales y, eventualmente, una relación sentimental con María Magdalena, lo que fue considerado una falta de respeto a las creencias religiosas.

La reacción más contundente llegó desde la Conferencia Episcopal de Colombia, que el martes 28 de enero difundió un comunicado oficial en el que reclamó respeto por la figura de Cristo y recordó los límites que deben observar los funcionarios públicos al referirse a convicciones religiosas.

"Ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el Poder Público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas", señalaron los obispos en el texto.

El pronunciamiento del Episcopado se conoció un día después de que Petro realizara sus declaraciones durante la reapertura del Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Bogotá. En ese acto, el presidente afirmó: "Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y la mujer lo apoyó hasta el último momento; y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas".

Las palabras del mandatario, quien es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, generaron un amplio rechazo en sectores religiosos, que las interpretaron como una banalización de la figura central del cristianismo.

En su comunicado, la Conferencia Episcopal enfatizó que para los cristianos el nombre de Jesús es "santo" y que su persona no solo tiene relevancia como personaje histórico, sino que "reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero". En ese sentido, advirtieron que expresiones de ese tenor hieren profundamente la fe de millones de creyentes.

Asimismo, los obispos recordaron que el respeto a la libertad religiosa está garantizado por la Constitución colombiana, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994, normas que obligan al Estado a respetar, no interferir y proteger las creencias religiosas de los ciudadanos.

En otro tramo del comunicado, el Episcopado invitó a la sociedad a "leer asiduamente los evangelios y repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica" para comprender la figura de Jesucristo desde las fuentes doctrinales reconocidas. También exhortaron a quienes tengan dudas sobre la persona de Jesús "a informarse en las fuentes objetivas de los evangelios y a evitar cualquier ligereza al respecto".

Finalmente, los obispos señalaron que así como la Iglesia enseña a respetar a las autoridades legítimamente constituidas y a promover la paz social, esperan que se respete también "nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y la enseñanza".

Rechazo político y social

Las declaraciones del presidente Petro también fueron condenadas por organizaciones católicas y referentes políticos. El colectivo Rosario de Hombre Colombia expresó su repudio "de manera vehemente y categórica a las blasfemias promulgadas por el presidente".

Por su parte, el senador Mauricio Giraldo cuestionó duramente al mandatario y reclamó respeto por lo sagrado. "Desde el poder no se juega con lo sagrado, y mucho menos se utiliza el nombre de Jesús para desviar la atención de los problemas graves que enfrenta Colombia", escribió en su cuenta de X.

En la misma línea, el portal católico provida Razón + Fe lanzó una campaña de firmas para exigir que el presidente Petro se rectifique y ofrezca disculpas públicas por sus dichos, profundizando una controversia que sigue generando repercusiones en el escenario político y social colombiano.