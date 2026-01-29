Petróleo en llamas: el Brent llega a US$ 70 tras las amenazas de Trump

El mercado energético global ha iniciado el año 2026 bajo un signo de volatilidad extrema. En una jornada marcada por la incertidumbre, los futuros del crudo Brent alcanzaron la emblemática marca de US$ 70 por barril por primera vez desde el pasado septiembre. Este repunte se produce en un contexto donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono de sus advertencias contra Irán, condicionando la estabilidad en la región a la firma de un nuevo acuerdo nuclear bajo la amenaza de ataques militares inminentes.

La escalada de precios encontró su catalizador definitivo en una comunicación oficial realizada este miércoles por el mandatario estadounidense a través de sus redes sociales. Trump informó sobre el despliegue de buques de guerra en la región, asegurando que las fuerzas norteamericanas están listas para cumplir su misión "con rapidez y violencia, si es necesario".

Esta postura agresiva provocó una reacción inmediata en los mercados: el petróleo de referencia mundial subió hasta un 2,9%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) superó la barrera de los US$ 65. Las advertencias de la Casa Blanca se vinculan tanto a las actividades nucleares de Teherán como a la represión interna de las protestas, a pesar de que Trump afirmó previamente que el programa atómico iraní ya habría sido golpeado en ataques realizados en junio contra tres instalaciones estratégicas.

El comportamiento del crudo en lo que va de 2026 ha desafiado todas las expectativas de los analistas, quienes preveían un mercado presionado por un significativo exceso de oferta. Sin embargo, las tensiones geopolíticas —desde Irán hasta Venezuela— y una interrupción crítica del suministro en Kazajistán han incorporado una "prima de riesgo" que sostiene los precios al alza.

Los datos financieros reflejan este temor: las opciones de compra (call) alcistas han sido más caras que las opciones de venta (put) bajistas durante el periodo más prolongado en los últimos 14 meses. Analistas de Citigroup, entre ellos Anthony Yuen, señalan que la posibilidad de un ataque a Irán ha elevado la prima geopolítica entre US$ 3 y US$ 4 por barril. Los operadores buscan protegerse ante el riesgo de una confrontación directa, lo que ha impulsado las opciones alcistas al ritmo más rápido registrado en al menos seis años.

Amenazas al flujo logístico mundial

Un eventual ataque estadounidense no solo afectaría la producción local, sino que pondría en jaque los flujos de crudo de todo Medio Oriente, región que suministra aproximadamente un tercio del petróleo mundial. El mayor temor reside en una posible represalia iraní que derive en la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Este paso angosto es vital para la economía global, ya que por él transitan diariamente buques tanque cargados con petróleo y gas natural licuado (GNL) destinados a todo el mundo. Ante la presión de Washington, Irán ha intensificado su actividad diplomática con potencias clave de la región, buscando evitar un conflicto abierto, aunque advirtió que responderá con una fuerza sin precedentes si es presionado militarmente.