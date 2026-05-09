Putin afirmó que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin" y volvió a cuestionar a la OTAN

En un sábado atravesado por una fuerte carga política y militar en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin", apenas un día después de que Estados Unidos confirmara el inicio de un alto el fuego de tres días entre las fuerzas rusas y ucranianas.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una conferencia de prensa en el Kremlin, luego de encabezar el tradicional desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja, una de las fechas más importantes para el nacionalismo ruso y uno de los eventos de mayor contenido simbólico para el poder político y militar del país.

El escenario elegido no fue menor. La jornada estuvo marcada por la exhibición de fuerza institucional y militar rusa, en un contexto internacional atravesado por múltiples focos de tensión. En ese marco, Putin aprovechó la conferencia para abordar no solo el conflicto en Ucrania, sino también el papel que Moscú pretende ocupar en las principales disputas geopolíticas actuales.

Ucrania y la expectativa por una respuesta de Kiev

Uno de los ejes centrales de la exposición del presidente ruso estuvo vinculado directamente con la guerra en Ucrania y con la iniciativa impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sobre un intercambio de prisioneros.

Según explicó Putin, Rusia todavía aguarda una respuesta oficial del gobierno ucraniano respecto de esa propuesta y aseguró que, hasta el momento, Moscú no recibió ninguna confirmación formal por parte de Kiev.

"Estamos aguardando la respuesta de Ucrania a la iniciativa del presidente estadounidense. Lamentablemente, todavía no llegó", expresó el mandatario ante periodistas rusos e internacionales.

Las declaraciones se conocieron en un contexto particularmente sensible, marcado por el reciente anuncio estadounidense sobre el inicio de un alto el fuego temporal de tres días entre las fuerzas rusas y ucranianas. En ese escenario, las palabras de Putin buscaron instalar la idea de una posible etapa de transición en el conflicto, al afirmar que la guerra "se acerca a su fin".

Rusia y la Unión Europea: apertura al diálogo

Durante la conferencia, el líder del Kremlin también volvió a manifestar la disposición de Rusia para participar en negociaciones con la Unión Europea. Según sostuvo, Moscú "nunca rechazó el diálogo" con el bloque continental.

En ese sentido, Putin incluso mencionó la posibilidad de que el ex canciller alemán Gerhard Schröder pueda actuar como interlocutor en futuras conversaciones diplomáticas, una referencia que vuelve a colocar sobre la mesa el intento ruso de mantener abiertos canales políticos con Europa pese a la persistente tensión internacional.

El presidente ruso buscó transmitir una imagen de apertura negociadora, en un momento en el que las relaciones entre Moscú y distintos países europeos continúan condicionadas por el conflicto bélico en Europa del Este.

Armenia y el debate sobre una posible integración europea

Otro de los temas abordados por Putin fue la situación de Armenia y la posibilidad de que el país avance hacia una integración con la Unión Europea.

El mandatario consideró que, frente a un escenario de esa magnitud, lo más adecuado sería convocar a un referéndum que permita conocer la voluntad de la población armenia.

"Sería completamente lógico consultar a la población. A partir de esa decisión, nosotros también tomaremos nuestras determinaciones", señaló Putin.

La referencia adquiere relevancia por el histórico vínculo entre Moscú y Armenia en la región del Cáucaso, donde Rusia ha mantenido durante años una posición de influencia estratégica y política.

Medio Oriente y la propuesta rusa sobre el uranio iraní

La conferencia también estuvo atravesada por la creciente preocupación internacional en torno a la escalada del conflicto en Medio Oriente, a tres meses del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese contexto, Putin reiteró una propuesta que Rusia impulsa desde hace tiempo: almacenar en territorio ruso el uranio enriquecido iraní como mecanismo para generar confianza y facilitar una salida diplomática al conflicto nuclear.

"Nuestra oferta sigue vigente y creemos que es una buena alternativa", afirmó el jefe del Kremlin.

Según explicó el mandatario, Teherán podría trasladar el material nuclear a "un país amigo", en referencia directa a Rusia, mientras avanzan las negociaciones internacionales vinculadas al programa nuclear iraní.

Putin recordó además que Moscú ya había almacenado uranio iraní en 2015, durante el período de vigencia del acuerdo nuclear promovido por las potencias occidentales, antes de que Washington endureciera nuevamente su postura frente a Irán.

Los principales puntos planteados por Putin

Entre las definiciones más relevantes expresadas durante la conferencia en el Kremlin se destacaron:

La afirmación de que la guerra en Ucrania "se acerca a su fin".

La espera de una respuesta oficial de Kiev sobre la propuesta de intercambio de prisioneros impulsada por Donald Trump.

sobre la propuesta de intercambio de prisioneros impulsada por Donald Trump. La disposición de Rusia a negociar con la Unión Europea.

La mención de Gerhard Schröder como posible interlocutor diplomático.

como posible interlocutor diplomático. La sugerencia de un referéndum en Armenia ante una eventual integración con la Unión Europea.

ante una eventual integración con la Unión Europea. La ratificación de la propuesta rusa para almacenar uranio iraní en territorio ruso.

en territorio ruso. El llamado a reducir la tensión internacional en Medio Oriente.

Sobre este último punto, Putin dejó una advertencia que resumió el tono general de su intervención: "Lo importante es reducir la tensión. Si el nivel de confrontación aumenta, todos terminarán perdiendo".

La frase sintetizó una conferencia en la que el presidente ruso buscó proyectar a Moscú no solo como actor central en la guerra en Ucrania, sino también como un posible mediador en otros escenarios de crisis internacional.