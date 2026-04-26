Qué se sabe del hombre que inició el tiroteo en la cena de periodistas a la que asistió Donald Trump

Un episodio de extrema tensión se vivió durante la cena de periodistas a la que asistieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y diversos funcionarios del Gobierno, cuando un hombre abrió fuego en uno de los pasillos del hotel Washington Hilton. El hecho activó de inmediato un operativo de seguridad que culminó con la detención del sospechoso por parte de agentes del Servicio Secreto.

Según la información difundida tras el incidente, el atacante fue reducido en cuestión de segundos luego de intentar avanzar armado hacia el salón donde se desarrollaba el evento. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió contener la situación en un contexto de máxima exposición institucional.

Identidad y perfil del detenido

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias Associated Press, el hombre fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, oriundo de Torrance, California. Entre los primeros datos que trascendieron sobre su perfil, se destaca su formación académica en el campo de la ingeniería.

Allen estudió en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), donde se graduó como ingeniero. Además, según su perfil profesional en LinkedIn, continuó su formación con una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Durante su etapa académica, en 2014, obtuvo una beca de investigación en la NASA, un dato que forma parte de su trayectoria educativa y que fue incorporado a su historial profesional.

En su última actualización laboral, el detenido se desempeñaba como:

Desarrollador de videojuegos independiente

Profesor en la empresa de tutorías privadas C2 Education

En ese ámbito, también trascendió que en el año 2024 fue distinguido como "tutor del mes", en reconocimiento a su desempeño.

Cómo logró ingresar al hotel

Uno de los elementos que permitió reconstruir la secuencia previa al ataque fue la confirmación de que Allen era huésped del hotel Washington Hilton. Esta condición habría facilitado su acceso al interior del edificio, lo que explica cómo pudo desplazarse por las instalaciones hasta el área donde finalmente se produjo el tiroteo.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha determinado cuál era su objetivo principal, una incógnita que continúa bajo investigación.

La reacción del presidente

Tras el episodio, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para comunicar que el atacante había sido detenido y se encontraba bajo custodia. En esa misma línea, difundió una imagen en la que se observa al sospechoso reducido en el suelo por efectivos policiales.

Posteriormente, en una rueda de prensa, el mandatario brindó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que "todo está bajo control". También indicó que el agresor portaba "varias armas" y lo describió como un "lobo solitario", además de calificarlo como una persona "muy enferma".

Trump aportó además un dato relevante sobre la dinámica del ataque, al señalar que el tirador disparó desde una distancia de 45 metros. En ese sentido, remarcó que se trataba de un entorno seguro: "Estaba muy lejos de la habitación. Era una habitación muy segura", expresó.

El momento del ataque

Un video difundido por el propio Trump permitió observar el instante en que se inició el ataque. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran a un grupo de agentes en un pasillo del hotel segundos antes de que el agresor irrumpiera en escena.

En la secuencia se ve a un hombre corriendo a gran velocidad con un arma en la mano en dirección al salón del evento. La reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata: activaron el protocolo correspondiente, empuñaron sus armas y lograron reducir al atacante en cuestión de segundos.

Durante el enfrentamiento, uno de los efectivos fue disparado a quemarropa por el agresor. El agente fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se determinó que se encuentra en buen estado de salud, ya que llevaba puesto un chaleco antibalas al momento del impacto.

Estado actual y situación judicial

Tras su detención, Allen fue derivado a un hospital local, donde permanece bajo observación médica, según informó la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser. Paralelamente, se confirmó que enfrentará dos cargos en la Justicia como consecuencia del incidente.

El caso continúa en desarrollo, con múltiples aspectos aún por esclarecer, en particular aquellos vinculados a la motivación del ataque. Mientras tanto, la información confirmada hasta el momento permite delinear el perfil del agresor, las circunstancias de su accionar y la respuesta de las autoridades en un evento de alta relevancia institucional.