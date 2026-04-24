Seis muertos y dos heridos en nuevos ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano

Seis personas murieron y otras dos resultaron heridas hoy como consecuencia de ataques aéreos israelíes dirigidos contra el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Salud libanés. El hecho vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la situación en la zona, donde, pese a la vigencia de un cese al fuego, continúan registrándose episodios de violencia.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia del ministerio, las víctimas se distribuyen en distintas localidades del sur libanés, reflejando la amplitud geográfica del impacto de los ataques.

Balance detallado de víctimas por localidades

El reporte oficial detalla con precisión la distribución de los muertos y heridos en las zonas afectadas:

Wadi al-Hujair: dos personas muertas

dos personas muertas Srifa: una persona muerta

una persona muerta Yater: una persona muerta y una persona herida

una persona muerta y una persona herida Touline: dos personas muertas

dos personas muertas Khirbet Selm: una persona herida

En total, el balance asciende a:

6 personas fallecidas

2 personas heridas

Este desglose, proporcionado por el Ministerio de Salud libanés, da cuenta de la dispersión de los impactos en varias localidades del sur del país, sin concentrarse en un único punto.

Un cese al fuego en vigor bajo creciente tensión

Los ataques ocurren en un contexto particularmente sensible: un cese al fuego entre Israel y Líbano que entró en vigor a la medianoche entre el 16 y el 17 de abril. Este alto el fuego se estableció después de semanas de intensos combates transfronterizos, en un escenario regional ya tensionado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según se indicó en la información de contexto.

A pesar de la existencia formal del acuerdo de cese de hostilidades, los hechos reportados hoy muestran que la situación sobre el terreno continúa siendo volátil, con episodios de violencia que afectan directamente a la población civil en distintas localidades del sur libanés.

Contexto del acuerdo y su reciente extensión

En relación con el alto el fuego, se informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el pasado jueves una modificación en su duración. Según esa declaración, el actual cese al fuego de diez días entre Israel y Líbano sería extendido por tres semanas adicionales.

Este dato se suma al marco de negociaciones y anuncios en torno a la duración del acuerdo, en un momento en el que los hechos en terreno —como los ataques aéreos reportados hoy— introducen nuevos elementos de tensión.

Una situación humanitaria en desarrollo

El impacto inmediato de los ataques se refleja en el balance de víctimas confirmado por las autoridades sanitarias libanesas. El rol del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés ha sido clave para la identificación y distribución de los datos oficiales en un escenario marcado por la incertidumbre.

El episodio de hoy, con seis muertos y dos heridos, vuelve a situar al sur del Líbano en el centro de la atención regional, en un contexto donde la coexistencia entre acuerdos de cese al fuego y acciones militares sobre el terreno plantea un escenario de alta inestabilidad.

Las cifras, los nombres de las localidades afectadas y la continuidad de los hechos delinean un cuadro complejo que, por el momento, se inscribe dentro de un proceso aún abierto de contención del conflicto.