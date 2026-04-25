Trump cancela misión a Pakistán para diálogo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación del viaje de sus negociadores a Pakistán para participar en las conversaciones previstas con Irán, en un contexto de negociaciones suspendidas y creciente incertidumbre diplomática a nivel global.

La decisión fue comunicada este sábado a la corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Aishah Hasnie. Según indicó el mandatario, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Islamabad al considerar que "no vale la pena" realizar el traslado.

Trump sostuvo que no tiene sentido concretar un vuelo de 18 horas cuando, a su entender, Estados Unidos mantiene una posición de ventaja en el conflicto. En ese sentido, afirmó que Irán puede comunicarse cuando lo desee.

"Hace poco les dije a mis colaboradores que se estaban preparando para irse: 'No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todo el control. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías'", expresó.

Consultado por el portal Axios sobre si la cancelación implicaba una posible reanudación de la guerra, el presidente respondió: "No. No significa eso. Todavía no lo hemos considerado".

Minutos después, Trump ratificó su postura a través de su cuenta en la red Truth Social, donde señaló: "Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!".

En paralelo, fuentes diplomáticas paquistaníes citadas por la agencia EFE informaron que el canciller iraní, quien desde el inicio había aclarado que su agenda no incluía reuniones con funcionarios estadounidenses, partió junto a su comitiva hacia Omán, siguiente escala de una gira que también contempla una visita a Rusia.

El funcionario había llegado a Islamabad el viernes por la noche, en medio de expectativas por una eventual reanudación de las negociaciones de paz, previstas inicialmente para el miércoles anterior pero suspendidas por la negativa de Teherán a dialogar mientras continúe el embargo impuesto por Washington sobre sus puertos y la navegación comercial.

Ese mismo día, la administración de Trump había anunciado que sus representantes, Jared Kushner y Steve Witkoff, viajarían a Pakistán para participar de las conversaciones.

Durante su estadía, el canciller iraní mantuvo reuniones con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y mediador entre ambas partes, Asim Munir; el primer ministro Shahbaz Sharif; el canciller Muhammad Ishaq Dar; y otros altos funcionarios militares y de seguridad.

En esos encuentros, el representante iraní expuso las principales posturas de su país frente a los recientes desarrollos en torno a la tregua y a un eventual fin del conflicto.

Según medios paquistaníes, tras las reuniones, la delegación iraní expresó una "reserva total" frente a las demandas de Estados Unidos y reiteró que su principal exigencia es el levantamiento del bloqueo y el cese de los ataques estadounidenses.

Además, tal como habían adelantado antes de arribar a Islamabad, los representantes iraníes remarcaron que no se concretará una reunión directa con la delegación estadounidense.