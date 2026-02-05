Reportan caída masiva de Instagram: ¿Qué pasó con la aplicación?

La red social Instagram sufrió una caída masiva este miércoles por la noche, dejando a miles de usuarios sin acceso a sus cuentas y servicios habituales.

Las plataformas de monitoreo detectaron un incremento abrupto en los reportes de fallas en las últimas horas. En el caso de Instagram, los gráficos de estado de Downdetector muestran un pico vertical de notificaciones de error, donde los usuarios señalan problemas principalmente con la conexión del servidor, la actualización del "feed" y el acceso al sitio web.

Por su parte, al intentar ingresar a la plataforma arroja una pantalla de error con la leyenda: "Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo tan pronto como podamos" ("Sorry, something went wrong"), impidiendo la navegación tanto en la versión de escritorio como en la móvil.

Hasta el momento, la compañía Meta no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas del apagón técnico que afecta sus servicios en este inicio de 2026.





