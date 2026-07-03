Rescataron con vida a 6.462 personas y continúa la búsqueda tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó durante la noche del jueves que 6.462 personas fueron rescatadas con vida luego del doble terremoto ocurrido el 24 de junio, y aseguró que las tareas de búsqueda continúan en las áreas donde aún existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa internacional en Caracas, transmitida por la televisora estatal, donde la mandataria interina remarcó que las operaciones de emergencia no concluirán mientras existan indicios de personas con vida entre los sectores afectados por el desastre.

"No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate, donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", afirmó Rodríguez al referirse al despliegue que continúa desarrollándose en distintas zonas impactadas por los sismos.

Las declaraciones reflejan que la prioridad de las autoridades continúa centrada en las tareas de localización y rescate de personas, en un contexto en el que los equipos de emergencia mantienen un operativo permanente en los lugares que registraron los mayores daños estructurales.

El impacto de los terremotos en la infraestructura

Durante su informe, Delcy Rodríguez brindó un detalle de los edificios que colapsaron como consecuencia del doble terremoto. De acuerdo con la información oficial, los derrumbes registrados fueron los siguientes:

180 edificios en La Guaira , ubicada en el litoral central.

, ubicada en el litoral central. 5 edificios en Caracas.

3 edificios en Chacao , en la zona metropolitana de Caracas.

, en la zona metropolitana de Caracas. 1 edificio en Tucacas, en el noroeste del país.

El relevamiento presentado por las autoridades permite dimensionar el impacto que tuvieron los movimientos sísmicos sobre distintas áreas urbanas, especialmente en La Guaira, donde se registró la mayor cantidad de estructuras colapsadas.

Mientras avanzan las tareas de evaluación, los equipos especializados continúan trabajando en los sectores que sufrieron daños severos, tanto para localizar posibles sobrevivientes como para determinar las condiciones estructurales de las edificaciones afectadas.

Un amplio operativo de emergencia

Rodríguez informó además que 19.000 funcionarios, civiles y militares, participan de las tareas de atención de la emergencia. El operativo se desarrolla con la cooperación de los sectores público y privado, además del respaldo de la solidaridad internacional, que acompaña las acciones desplegadas por las autoridades venezolanas para responder a las consecuencias del desastre.

Dentro de esa asistencia internacional, una delegación técnica de Israel inició los protocolos de coordinación con las autoridades venezolanas para poner en marcha una misión especializada en evaluación estructural de ingeniería.

El objetivo de esa misión consiste en inspeccionar las áreas urbanas que sufrieron daños severos como consecuencia de los terremotos, aportando evaluaciones técnicas sobre el estado de las construcciones afectadas. Entre los principales componentes del operativo se encuentran:

19.000 funcionarios civiles y militares desplegados.

Cooperación entre organismos públicos y privados.

Solidaridad internacional en apoyo de la emergencia.

Coordinación con una delegación técnica de Israel para la evaluación estructural de ingeniería.

Balance de víctimas y atención sanitaria

Hasta el momento alrededor de 12.400 personas resultaron heridas como consecuencia de los terremotos, algunas de ellas con lesiones de gravedad. Asimismo, la cifra oficial de fallecidos asciende a 2.595 personas, de acuerdo con lo reportado por medios internacionales.

En paralelo a las tareas de rescate, Rodríguez precisó que el sector de la medicina privada trabaja de manera intensa en la atención de las víctimas. Esa labor se desarrolla en conjunto con los hospitales de campaña internacionales, que forman parte del dispositivo sanitario organizado para asistir a los afectados por los movimientos sísmicos.

La combinación entre el sistema de salud privado y los hospitales de campaña permite ampliar la capacidad de respuesta frente a la elevada cantidad de personas heridas que dejó la emergencia.

Restablecimiento del transporte

En medio del operativo de asistencia y recuperación, el Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la entrada en funcionamiento del Metro de la ciudad de Los Teques.

Según informó el organismo, este fue el último sistema de transporte en retomar sus actividades luego de los sismos que golpearon la región central del país durante la semana anterior.

La reactivación del servicio representa un nuevo paso dentro del proceso de recuperación posterior a los terremotos, mientras continúan simultáneamente las tareas de búsqueda y rescate, la asistencia médica a los heridos, la evaluación de las estructuras dañadas y el trabajo coordinado entre organismos nacionales e internacionales para atender las consecuencias del desastre.

Con 6.462 personas rescatadas con vida, miles de efectivos desplegados, la cooperación de distintos sectores y el apoyo internacional, las autoridades venezolanas sostienen que la fase de búsqueda permanecerá activa allí donde existan posibilidades de encontrar sobrevivientes, manteniendo como prioridad la atención de la emergencia provocada por el doble terremoto del 24 de junio.