Revelaron un conmovedor dato sobre cómo encontraron a Lucas Gámez

Después de dos semanas de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que había quedado atrapado bajo los escombros como consecuencia de los terremotos ocurridos en Venezuela.

El hallazgo se produjo durante la tarde de este miércoles, poniendo fin a un operativo de rescate que se desarrolló de manera ininterrumpida desde el primer momento. La noticia significó el cierre de una búsqueda que había mantenido la esperanza de encontrar con vida al niño y movilizó a los equipos especializados que trabajaban sobre los restos de un edificio derrumbado.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles del operativo a partir del testimonio de uno de los rescatistas que participó directamente en las tareas.

El relato del bombero que participó del rescate

En las últimas horas, Guillermo Arana, un bombero mendocino que integró el equipo Fénix Unit Rescue, compartió un conmovedor testimonio sobre el momento en que fue localizado el cuerpo de Lucas.

En diálogo con Diario UNO, el rescatista reveló un dato que marcó profundamente a quienes participaron del operativo: el niño fue encontrado junto a sus abuelos. "Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio. Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto", relató Arana.

Sus palabras reflejaron la intensidad del trabajo realizado durante las jornadas de búsqueda y el impacto emocional que produjo el desenlace para todo el equipo de rescate.

Dar respuestas a la familia

Además de describir el hallazgo, Guillermo Arana explicó que el resultado del operativo permitió brindar una respuesta a la familia del niño, que permaneció en el lugar desde el inicio de las tareas de rescate.

Según expresó el bombero mendocino, los padres y demás familiares de Lucas nunca abandonaron la zona mientras se desarrollaba la búsqueda.

En ese contexto, manifestó: "Pudimos cerrar una ansiedad y un duelo de sus padres, de su familia, que estuvieron con nosotros y nos abrazaron". El rescatista destacó así el significado que tuvo el hallazgo para los familiares, quienes acompañaron el trabajo de los equipos durante las dos semanas que demandó el operativo.

La emoción de un rescatista

Guillermo Arana también hizo referencia al impacto personal que le produjo la situación vivida durante las tareas desarrolladas en Venezuela. A pesar de contar con experiencia en este tipo de intervenciones, reconoció que el caso de Lucas lo afectó profundamente.

"Realmente uno no puede no quebrarse ante este tipo de situaciones, a pesar de que tenga muchísima experiencia", expresó. Su testimonio puso de manifiesto la carga emocional que implicó el operativo para quienes trabajaron entre los escombros con la expectativa de encontrar sobrevivientes.

Luego del hallazgo del cuerpo del niño argentino, las tareas de búsqueda no concluyeron y el equipo Fénix Unit Rescue continúa desplegado en distintos sectores afectados. De acuerdo con lo informado por Guillermo Arana, el grupo sigue trabajando en varios frentes dentro del edificio donde se desarrolló el operativo.

Arana también explicó que las tareas continúan orientadas a localizar a otras personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros. Entre quienes aún son buscados mencionó:

La familia de un coronel de Bomberos.

La esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor.

Sobre esa labor que todavía continúa, concluyó: "Seguimos buscando a la familia de un coronel de Bomberos y a la esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor. Ellos tienen el mismo valor que todas las personas que seguimos buscando. Estamos poniéndole lo mejor".

De esta manera, mientras el hallazgo de Lucas Gámez permitió brindar una respuesta a sus seres queridos tras dos semanas de incertidumbre, los equipos de rescate mantienen su trabajo entre los escombros con el objetivo de localizar al resto de las personas que continúan desaparecidas como consecuencia de los terremotos ocurridos en Venezuela.