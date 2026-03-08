Rumores de romance: vinculan a Ester Expósito con Kylian Mbappé tras una salida en París

La actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quedaron en el centro de rumores de romance luego de que circularan en redes sociales imágenes y videos de una salida que ambos habrían compartido en París.

Las publicaciones comenzaron a viralizarse en distintas cuentas de Instagram y plataformas dedicadas al espectáculo, donde se difundieron registros de la supuesta cita en la capital francesa.

Según trascendió, la actriz y el futbolista habrían elegido un restaurante de estilo italiano para cenar en un ambiente íntimo. En algunas de las imágenes que circulan en redes, se observa que Expósito habría pedido lasaña, mientras que Mbappé habría optado por carbonara, un plato que el delantero mencionó en varias ocasiones como uno de sus favoritos.

La noche habría continuado en un rooftop frente a la Torre Eiffel

De acuerdo con los comentarios de usuarios y cuentas especializadas en la vida nocturna de París, tras la cena ambos habrían continuado la salida en un rooftop con vista a la Torre Eiffel.

Una cuenta local señaló que la actriz y el futbolista fueron vistos en el skybar del hotel Pullman, un espacio reconocido por su vista panorámica de la ciudad.

Allí, según testimonios difundidos en redes sociales, habrían compartido cócteles frente a un ventanal con vista a la capital francesa iluminada.

La actriz española cenó con el delantero del Real Madrid. (Foto: ester_exposito/Instagram)

En varias historias publicadas por asistentes del lugar se los vería conversando muy cerca, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Un rumor que ya había surgido semanas atrás

No es la primera vez que Ester Expósito y Kylian Mbappé quedan vinculados en rumores de romance.

A fines de febrero, ambos coincidieron en Madrid durante la semana de la moda, evento en el que la actriz llamó la atención con un diseño de la firma Marine Serre, confeccionado con más de 800 pinceles reciclados.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación, por lo que el supuesto romance continúa siendo objeto de especulación en redes sociales y medios de espectáculos.