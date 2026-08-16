Rusia y Ucrania intercambiaron una nueva ola de ataques y dejaron al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron este domingo en Rusia y Ucrania durante una nueva ofensiva cruzada con drones y misiles. Los ataques alcanzaron zonas residenciales e instalaciones estratégicas y profundizaron la escalada de operaciones de largo alcance en el marco de la guerra.

En Rusia, las autoridades reportaron víctimas por ataques con drones ucranianos en distintas regiones y aseguraron que cientos de dispositivos fueron derribados.

En paralelo, Rusia lanzó una nueva oleada de misiles y drones contra diferentes ciudades ucranianas. Uno de los principales ataques tuvo como blanco la planta siderúrgica ArcelorMittal, ubicada en Krivói Rog.

Ataques con drones dejaron muertos en Rusia

Una de las zonas más afectadas fue Rostov, en el sur de Rusia, donde cinco personas murieron en una zona residencial, según informó el gobernador regional, Yuri Slusar. También se registraron víctimas en las regiones de Bélgorod y Moscú y en territorios de Ucrania ocupados por Rusia.

El gobernador de Moscú, Andrei Vorobiov, calificó la ofensiva como "uno de los más masivos con drones en la memoria reciente".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que durante la noche había interceptado 822 drones en distintas zonas del país.

Los ataques también provocaron daños en instalaciones industriales. Cerca de Moscú, un depósito de la empresa de comercio electrónico Wildberries fue alcanzado y sufrió un incendio, de acuerdo con las autoridades rusas.

Ucrania reivindicó algunos de los ataques contra infraestructura rusa, aunque las afirmaciones realizadas por ambos gobiernos no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Rusia atacó una planta siderúrgica en Krivói Rog

En Ucrania, una nueva oleada de drones y misiles rusos golpeó Krivói Rog, ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski.

Dos personas murieron y otras 14 resultaron heridas durante el ataque contra la planta siderúrgica ArcelorMittal, uno de los principales productores de acero de Ucrania.

La empresa informó que los bombardeos provocaron daños en instalaciones clave de producción y obligaron a detener parcialmente sus operaciones. Otro ataque registrado en la misma ciudad provocó una nueva víctima fatal.

Los bombardeos también alcanzaron otras regiones ucranianas. Se reportaron muertos en Zaporiyia, Sumi y Donetsk, mientras que un ataque en Kiev provocó un incendio en el tradicional mercado de libros de Pochaina, conocido por sus puestos de ejemplares antiguos y de colección.

Dmitro Semenuja, uno de los libreros del lugar, relató a AFP que observó cómo sus cuatro puestos quedaban envueltos en llamas.

Zelenski denunció que Rusia continúa atacando infraestructura civil y pidió a sus aliados el envío de más sistemas de defensa aérea.

Una escalada de ataques de largo alcance

La nueva ola de bombardeos se produce mientras Rusia y Ucrania intensifican sus operaciones de largo alcance. El uso masivo de drones se convirtió en una de las principales herramientas de ambos bandos para atacar objetivos ubicados lejos de la línea del frente.

Zelenski afirmó que durante la última semana Rusia lanzó contra Ucrania más de 1.550 drones, casi 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles.

La escalada también generó preocupación fuera de las zonas directamente involucradas. Este domingo, un avión de combate español F-18 de la OTAN derribó un dron que había ingresado al espacio aéreo de Rumania, en un episodio que está siendo investigado y que suma tensión al escenario regional.

Los ataques de este domingo volvieron a evidenciar el creciente alcance de las ofensivas aéreas de ambos países y su impacto sobre zonas civiles e infraestructura estratégica, mientras la guerra continúa sin una salida diplomática inmediata.