Top 5 dulces picantes: ¿Cuál es el Mejor?

Muchas culturas aprecian el sabor del picante, pero para poder hacer esto deben cultivar el paladar desde muy jóvenes. Es por eso que en la mayoría de los países con cultura del picante hay confitería picante.

En Latinoamérica esto tiene raíces prehispánicas y en Asia, el protagonista es el tamarindo que vino a completar el marco de las golosinas picantes actuales. Aquí exploraremos algunas de las golosinas con chile más populares e iremos desde la menos a la más picante.

Este medidor visual de chiles te ayudará a considerar el punto de balance para ti, algo similar al medidor de chiles del juego 3 Hot Chillies que tiene chiles verdes, naranjas y rojos para demostrar el "picor" previo a la ronda especial.

Los chiles tienen beneficios inesperados para la salud pero activan las mismas partes del cerebro que se activan al comer comida caliente... Por eso, la comida picante es un gusto adquirido, pero puedes ir cultivándolo a través del dulce con alguna de estas opciones.

Pica Fresa

La primera en la lista y también la menos picante, la Pica Fresa tiene un nivel de picante bajo y es ideal para quienes se inician en el mundo del chile. Es una gomita con centro suave sabor a fresa que está cubierta de una capa de chile granulada con sal. Los tres sabores se combinan para darte una experiencia sensorial y al final del día, no pica tanto.

La puedes encontrar en México originalmente pero también en Centroamérica y otras partes de Norteamérica donde se ha expandido. Si estás en Chile, puedes buscar en confiterías especializadas o mercadillos de productos mexicanos.

Este dulce tiene chile guajillo en polvo con ácido cítrico y sal, por lo que su sabor ya está estabilizado y hay un nivel de picor controlado. Para comerte una golosina de estas, lo ideal es que les des una mordida pues si comienzas solo con la cubierta de chile puede que sea demasiado para ti.

Pelón Pelo Rico

Este dulce es también un juguete y es más fácil de encontrar porque lo produce Hershey 's en la actualidad. El dulce es un caramelo semiduro que debes ir sacando de forma mecánica al empujar un tubo. Es curioso porque va saliendo como el "cabello" del empaque y por eso se llama Pelón Pelo Rico.

Es muy popular en países del Caribe y algunas partes de Norteamérica incluyendo México, de donde es originario. El chile de esta golosina es una combinación de chile ancho y chile de árbol por lo que tiene un picor moderado a alto, pero por su gran cantidad de azúcar se traduce como un ardor moderado en tu lengua.

Ten a la mano un chocolate con leche cuando pruebes esta golosina por si resulta demasiado y ten paciencia porque si presionas el tubo muy fuerte, puedes terminar con las manos llenas de "cabello".

Si quieres probar juegos tan divertidos como este dulce, puedes probar en la selección de juegos rápidos de Beton Win, donde hay más de 1000 opciones disponibles.

Pulparindo

Este dulce apuesta por la combinación del chile mexicano y el tamarindo asiático en un dulce muy picante.

El Pulparindo es uno de los dulces más antiguos de la lista, producido por la empresa De la Rosa, es una barra de pulpa natural de tamarindo salada y enchilada. A diferencia de otros, este contiene fibra de la fruta y, ocasionalmente, pequeñas semillas. Es el estándar de oro de las golosinas de exportación en toda Latinoamérica y es popular en todo el mundo.

Es tan picante porque usa chile de árbol seco y tiene menos azúcar que otros debido a la acidez natural del tamarino que potencia el sabor del chile.

Si vas a comer esto, ve con calma pues es bastante chicloso y se pega a tus dientes así que prepara una bebida fría para limpiar tu paladar.

Rockaleta

Este es el dulce más picante de todos, requiere resistencia y tolerancia al picante para comerlo. Producido por PepsiCo actualmente, es un dulce muy querido en toda la región y fácil de encontrar... Pero no lo muerdas, es muy duro y podrías lastimarte los dientes.

Debes comerla como una paleta y puede que te dure muchos días pues tiene chile piquín y requiere que pases cuatro capas de chiles antes de llegar al dulce: un chicle de fresa.

Si alguna vez hiciste un reto, ya conocerás este dulce... Lo puedes encontrar en tiendas de conveniencia especializadas y en algunos supermercados, sino siempre puedes comprarlo online, es un dulce muy popular y aunque es el más picante, paradójicamente es uno de los más sencillos de conseguir.

¿Por qué nos fascina el picante?

La respuesta está directamente relacionada a nuestros cerebros. Aunque la sensación de ardor al comer picante puede resultar desagradable, el chile tiene beneficios para la salud ya que estimula también las partes de nuestro cerebro que liberan endorfinas y dopamina, haciendo que nos sintamos felices.

Al recibir la sensación de picor, el cerebro compensa liberando sustancias químicas que generan placer y si combinas esto con la energía que te aporta la azúcar, tienes una buena experiencia a la mano, literalmente.

Ahora, recuerda ser comedido con el consumo de los dulces y no comerlos en exceso, recuerda que tienes otras opciones para acostumbrarte al chile como el Kimchi poco picante y las salsas picantes.

Encuentra el balance para educar tu paladar y recuerda que siempre puedes saltarte el sabor y celebrar los chiles a través del juego. ¿Te animas? Si ya probaste estos dulces, dinos cuál es tu favorito.