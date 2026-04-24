EE.UU. evalúa un giro histórico sobre Malvinas en medio de tensiones con el Reino Unido

Una filtración de documentos internos del Pentágono puso en evidencia que la administración de Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. La información, que introduce un escenario inédito en la política internacional, surge en un contexto de tensiones crecientes vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo a los documentos filtrados, el análisis en curso dentro del gobierno estadounidense no se limita a una revisión menor, sino que contempla una redefinición de la postura histórica sostenida por Washington respecto del archipiélago. Este posible viraje implicaría una modificación sustancial en el posicionamiento diplomático de Estados Unidos frente a una disputa de larga data.

La negativa británica y el conflicto en Medio Oriente

La medida evaluada por la administración estadounidense aparece como una posible represalia frente a la decisión de Londres de no sumarse a las operaciones militares contra Irán. Este desacuerdo estratégico habría tensionado la relación bilateral entre Washington y el gobierno británico, generando un escenario propicio para la revisión de apoyos diplomáticos tradicionales.

En este contexto, el respaldo a la soberanía británica sobre las Malvinas se transforma en una variable dentro de una disputa más amplia. La decisión de no acompañar las acciones militares en Medio Oriente por parte del gobierno encabezado por Keir Starmer fue interpretada como un punto de inflexión en la relación con Estados Unidos.

Información difundida y alcance del análisis

La información fue originalmente difundida por la agencia Reuters. Los documentos detallan que Washington evalúa reconsiderar su postura sobre las denominadas "posesiones imperiales" europeas, dentro de un esquema más amplio de revisión diplomática.

En ese marco, el apoyo a la administración británica en el archipiélago del Atlántico Sur estaría bajo análisis como parte de un conjunto de sanciones diplomáticas dirigidas al gobierno británico. Este enfoque introduce una dimensión estratégica en la cuestión Malvinas, al vincularla directamente con decisiones geopolíticas de alcance global.

Posición actual de Estados Unidos

En la actualidad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene una postura que reconoce formalmente la administración de facto del Reino Unido sobre las islas. Sin embargo, al mismo tiempo, admite la existencia de la reivindicación de soberanía por parte de la Argentina.

Este equilibrio diplomático ha sido, hasta ahora, la base de la posición estadounidense en relación con el conflicto. La eventual decisión de modificar ese esquema representaría un cambio significativo en el tratamiento internacional de la disputa.

Sintonía con Argentina y señales de acercamiento

El posible giro en la política exterior estadounidense se produce en un contexto de marcada sintonía entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei. Esta coincidencia política agrega un elemento adicional al análisis del escenario, al sugerir un acercamiento estratégico entre ambos países.

En ese marco, durante su reciente visita a la Argentina, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, destacó el "compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán". Además, anticipó una ampliación en la asistencia por parte de Estados Unidos en áreas clave.

Entre los aspectos señalados se incluyen:

Provisión de equipamiento militar

Fortalecimiento de la ciberdefensa

Programas de adiestramiento para las fuerzas locales

Estas iniciativas reflejan un nivel de cooperación creciente en materia de seguridad, en un contexto internacional atravesado por tensiones y reconfiguraciones de alianzas.