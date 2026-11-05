Seis muertos y siete heridos tras un incendio en un edificio en Nueva York

Seis personas murieron y siete resultaron heridas a causa de un incendio que devastó un edificio en la ciudad de Nueva York la madrugada de este jueves, informaron las autoridades.

El incendio se desató poco antes de la 1:40 hora local (06:40 GMT) en un edificio residencial de dos pisos situado en el vecindario de Sunset Park de Brooklyn, detallaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Tres horas de lucha contra el fuego

El fuego fue controlado aproximadamente tres horas después y, de acuerdo con las autoridades, cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar del siniestro, mientras que otras dos fallecieron después de ser transportadas al hospital.

Entre los heridos se encuentran cuatro residentes y tres bomberos; según los funcionarios, al parecer el incendio comenzó en el segundo piso antes de propagarse por el edificio.

Una batería de iones de litio fue hallada en el lugar del siniestro, pero no está claro si fue la causa del incendio, señaló el Departamento de Bomberos. Se ha abierto una investigación.