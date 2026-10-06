Semana del Nobel: otra vez un argentino aparece entre los candidatos al máximo premio de Literatura

Con la entrega del Premio Nobel de Medicina comenzó la semana de los Nobel, que tendrá uno de sus momentos centrales el próximo jueves, cuando la Academia Sueca anuncie el ganador del Premio Nobel de Literatura. Como ocurre desde hace años, la expectativa crece en los días previos pese a que el galardón no contempla nominaciones ni ternas públicas.

El anuncio se realizará el jueves a las 8 de la mañana, hora argentina, y, ante la ausencia de información oficial sobre los candidatos, las distintas casas de apuestas se convierten en una referencia para observar cuáles son los nombres que concentran mayores expectativas a nivel global.

El funcionamiento de estos mercados es sencillo: el ranking de los apostadores determina cuánto "paga" cada autor. Cuanto más paga un nombre, más atrás aparece en la lista de favoritos. Ese mecanismo convierte a las apuestas en una suerte de termómetro previo al veredicto de la Academia Sueca, aunque no constituye una nómina oficial de candidatos.

Los ganadores del Nobel reciben una medalla de oro, un diploma y un premio monetario de once millones de coronas suecas, una suma equivalente a cerca de 1,2 millones de dólares.

Can Xue vuelve a encabezar las apuestas

La escritora china Can Xue, seudónimo de Deng Xiaohua, de 73 años, aparece nuevamente a la cabeza de las preferencias. Detrás de ella se ubican numerosos nombres de la literatura internacional, mientras que la Argentina vuelve a tener presencia a través de César Aira, escritor oriundo de Coronel Pringles, de 77 años.

También aparecen en el mercado de apuestas, aunque más abajo en la nómina de Betsson, las escritoras argentinas Mariana Enriquez y Samanta Schweblin.

Aira, consultado por LA NACION sobre la expectativa que genera la posibilidad de obtener el máximo reconocimiento literario, respondió con humor: "Por suerte este año toca mujer, así que me dejan tranquilo". La frase alude a una eventual alternancia de género que, según el texto de base, no está acreditada como criterio oficial de la Academia Sueca.

Una posible alternancia de género que no está confirmada

Desde los años del #MeToo en adelante, la Academia Sueca optó por premiar alternativamente a un escritor y a una escritora, según el análisis presentado. Así, en los años pares a partir de 2018, fueron reconocidas Olga Tokarczuk, Louise Glück, Annie Ernaux y Han Kang.

Sin embargo, no existe confirmación de que la Academia aplique efectivamente un criterio de paridad de género para determinar el ganador de cada edición. En total, el Nobel de Literatura fue otorgado 118 veces a 122 autores entre 1901 y 2025. Dentro de ese recorrido histórico, solamente 18 escritoras obtuvieron el galardón.

La Argentina, mientras tanto, continúa esperando su primer Nobel de Literatura. Una particularidad de la historia literaria nacional es que dos de sus autores más reconocidos, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, nunca recibieron el premio.

En cuanto a los países con mayor cantidad de galardones, el primer lugar corresponde a Francia, con 16 premios Nobel de Literatura, seguida por Estados Unidos, con 10, y el Reino Unido, con 8.

Los nombres que siguen detrás de Can Xue

En Ladbrokes, después de Can Xue aparecen la canadiense Anne Carson, quien cuenta con numerosos admiradores en la Argentina; el australiano Gerald Murnane; el japonés Haruki Murakami y el estadounidense Thomas Pynchon.

La nómina continúa con figuras de distintas tradiciones literarias:

El indio-estadounidense Salman Rushdie .

. La rusa exiliada en Alemania Ludmila Ulitskaja .

. La portuguesa Lídia Jorge .

. Los estadounidenses Don DeLillo, Joyce Carol Oates y Stephen King .

. Los italianos Claudio Magris y Roberto Saviano .

. El irlandés Cólm Tóibín .

. El francés Emmanuel Carrére .

. La japonesa Yōko Tawada .

. Los mozambiqueños Mia Couto y Paulina Chiziane .

. Los canadienses Margaret Atwood y Michael Ondaatje .

. El rumano Mircea Cărtărescu .

. El marroquí Tahar Ben Jelloun .

. La británica J. K. Rowling.

Se trata de una lista amplia y diversa, en la que conviven escritores con una extensa trayectoria literaria, autores de gran reconocimiento internacional y nombres con una importante presencia entre los lectores.

El lugar de Aira y las escritoras argentinas

En la casa de apuestas sueca, César Aira se ubica dentro del top-five. Allí, en los primeros lugares, aparecen Can Xue y Anne Carson, seguidas por Gerald Murnane y el escritor indio Amitav Ghosh. Además de Aira, autor de La liebre y Cumpleaños, aparecen bastante más alejadas en las listas otros nombres argentinos de reconocimiento internacional como Mariana Enriquez y Samanta Schweblin.

Aira incluso dejó registrada una frase sobre la persistencia de esta expectativa en torno a su nombre: "Cada octubre, hasta mi muerte, voy a tener que soportar esto", una sentencia formulada, según el texto, "borgeanamente".

La presencia argentina en las apuestas no es nueva. Sin embargo, vuelve a colocar al país en el centro de las especulaciones alrededor de un premio que nunca recibió un escritor argentino.

La literatura en español espera desde 2010

Otro de los ejes de la expectativa está puesto en la literatura escrita en español. Desde 2010 no se premia a un autor en lengua española, una tradición que quedó "huérfana" de un Nobel vivo luego de la muerte, en 2025, del peruano-español Mario Vargas Llosa, último ganador en español.

Entre los candidatos que aparecen con mayores posibilidades en las denominadas quinielas literarias figuran los españoles Enrique Vila-Matas y Antonio Muñoz Molina; los mexicanos Homero Aridjis y Cristina Rivera Garza; los chilenos Raúl Zurita y Diamela Eltit; la uruguaya Cristina Peri Rossi y nuevamente César Aira.

Cristina Rivera Garza, además, integra el grupo de diez autoras menores de 70 años mencionadas entre las candidatas.

En América Latina, hasta ahora, solamente seis escritores obtuvieron el Premio Nobel de Literatura:

Gabriela Mistral.

Miguel Ángel Asturias.

Pablo Neruda.

Gabriel García Márquez.

Octavio Paz.

Mario Vargas Llosa.

El fenómeno Can Xue y los autores que no se consiguen en Argentina

La posición de Can Xue también abre otro capítulo llamativo en torno a la circulación de literatura internacional en el mercado argentino. Resulta significativo, según el texto, que editores argentinos no se hayan interesado en publicar su obra, a diferencia de sus colegas españoles.

El dato adquiere mayor interés porque Can Xue ya había integrado el grupo de favoritos en 2025, cuando el australiano Gerald Murnane encabezaba las preferencias. En aquella oportunidad, detrás de Murnane aparecía el húngaro László Krasznahorkai, quien finalmente ganó el Nobel el año pasado.

Krasznahorkai contaba con algunos títulos publicados por sellos locales independientes, al igual que la surcoreana Han Kang. En cambio, de Murnane tampoco se consigue nada en el país, según la información proporcionada.

La situación expone una particularidad de estas listas: autores que aparecen entre los principales candidatos pueden tener una presencia muy limitada en el mercado editorial argentino.

César Aira

Qué dicen las apuestas sobre el posible Nobel

Para Robin Olenius, jefe de Relaciones Públicas de Betsson Group, existe una tendencia que se repite en el mercado de apuestas alrededor del Nobel de Literatura.

"Los autores que logran captar el respaldo tanto de los expertos literarios como de los apostadores suelen mantenerse entre los grandes candidatos al Nobel. Can Xue, Anne Carson y Gerald Murnane son claros ejemplos de ello", sostuvo. Olenius también marcó el comportamiento inverso. Según explicó, escritores con mayor visibilidad comercial pueden despertar un fuerte entusiasmo y llegar a ubicarse entre los cinco favoritos, aunque muchas veces vuelven a perder terreno en las ediciones siguientes.

Ese comportamiento ayuda a explicar el interés que despiertan las listas durante los días previos al anuncio. Sin nominaciones ni ternas oficiales, las apuestas construyen su propio mapa de expectativas y colocan en distintos niveles a escritores de procedencias, estilos y trayectorias muy diferentes.

Este año, Can Xue vuelve a ocupar el primer lugar, mientras Anne Carson, Gerald Murnane y Amitav Ghosh aparecen en los puestos superiores de la casa sueca. En ese escenario internacional, César Aira vuelve a representar la expectativa argentina, acompañado más abajo por Mariana Enriquez y Samanta Schweblin.

El jueves, a las 8 de la mañana en la Argentina, la Academia Sueca dará a conocer finalmente el nombre que transformará esas especulaciones en una decisión oficial. Hasta entonces, las casas de apuestas continuarán funcionando como el particular termómetro de una espera en la que, una vez más, aparece la posibilidad de que un escritor argentino alcance el máximo reconocimiento de la literatura mundial.