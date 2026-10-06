Trump autorizó la ejecución por fusilamiento al autor de una masacre en una base militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el uso de un pelotón de fusilamiento para la ejecución de un mayor del Ejército, ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, condenado por la muerte de 13 personas y las heridas sufridas por decenas más en el tiroteo masivo de 2009 en Fort Hood, Texas.

Se trata de la primera ejecución de un soldado por parte del Ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez que se impone la pena de muerte a un miembro de las fuerzas armadas en 65 años.

El Pentágono anunció el lunes por la noche que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte por fusilamiento para Nidal Hasan, y que Trump la aprobó.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X que Hegseth fijará la hora y el lugar de la ejecución del "yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009".

"Durante el ataque, mató a 13 personas e hirió a otras 32 mientras gritaba 'Allahu Akbar ("Dios es el más grande")'", dijo Parnell. "Finalmente llegó el día del juicio final para Hasan".

Hegseth respondió a la publicación de Parnell diciendo: "Justicia".

Hasan, mayor del Ejército de Estados Unidos y psiquiatra, fue declarado culpable en julio de 2013 de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 cargos de intento de asesinato por un jurado compuesto por 13 oficiales, que recomendó por unanimidad la pena de muerte.

Admitió ante el tribunal ser el autor del tiroteo del 5 de noviembre de 2009 y pidió disculpas por "cualquier error".

Masacre de Fort Hood

Hasan, ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, declaró que su objetivo eran los soldados con los que iba a ser desplegado en Afganistán y que quería proteger a los talibanes y a sus líderes de las fuerzas estadounidenses.

"Hubo indicios suficientes de que se estaban desplegando soldados que iban a participar en una guerra ilegal", afirmó Hasan ante el juez militar durante su juicio.

Hasan entró primero en un centro de procesamiento en Fort Hood y abrió fuego contra los soldados allí reunidos para los últimos chequeos médicos previos a su despliegue. Cuando los soldados intentaron huir al exterior, Hasan los siguió por la puerta trasera, donde se enfrentó a la Policía.

Fue arrestado tras un intercambio de disparos con dos agentes, el sargento mayor Mark Todd y el sargento Kim Munley, durante el cual Hasan resultó herido y cayó al suelo.

Según los testimonios, Todd corrió hacia él, le quitó el arma a Hasan de una patada, lo volteó boca abajo y lo registró. Fue entonces cuando encontró el arma adicional, cargadores de munición extra y un teléfono celular.

El oficial Duane Mitchell, de la División de Investigación Criminal del Ejército, declaró que se recuperaron 177 cartuchos sin usar de Hasan, distribuidos en cargadores de 30 y 20 balas. Explicó además que Hasan contaba con dos miras para disparar con precisión: una mira láser roja para condiciones de poca luz y una segunda mira láser verde, más efectiva a plena luz del sol.

Hasan quedó paralizado de cintura para abajo a causa de la herida sufrida ese día y ahora usa silla de ruedas.

Las ejecuciones de miembros del servicio militar son poco frecuentes

El último soldado del Ejército ejecutado por fusilamiento fue el soldado raso Eddie Slovik el 31 de enero de 1945 en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Europa después de que un tribunal militar lo declarara culpable de deserción.

La última ejecución de cualquier tipo por parte del Ejército de Estados Unidos tuvo lugar en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas cuando el soldado John Bennett fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar e intentar asesinar a una niña austríaca de 11 años.

Desde 1916 las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado a 135 miembros de las fuerzas armadas según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Existen 15 delitos que pueden ser castigados con la pena capital y toda ejecución debe ser aprobada por el presidente quien también tiene la facultad de conmutar una sentencia de muerte.