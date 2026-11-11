Sin avances para una paz, Rusia y Ucrania acordaron un nuevo canje de prisioneros "a gran escala"

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este miércoles en Abu Dabi la segunda y última jornada de negociaciones para intentar poner fin a la guerra, con un principio de acuerdo para realizar un intercambio masivo de prisioneros de guerra, aunque sin avances decisivos hacia un acuerdo de paz.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas durante aproximadamente dos horas, la mitad del tiempo que demandaron las conversaciones del martes, según informaron medios rusos y occidentales.

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, anunció al término de los encuentros que Moscú y Kiev habían alcanzado "un acuerdo de principio sobre un nuevo canje masivo de prisioneros de guerra", cuyos detalles serán comunicados próximamente.

El entendimiento fue confirmado también por representantes de Ucrania y Estados Unidos. Jared Kushner, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, señaló que se tratará de una operación humanitaria de gran magnitud y anticipó que las cantidades de prisioneros involucrados terminarán de definirse en las próximas horas.

Sin embargo, las negociaciones no permitieron superar las principales diferencias entre Moscú y Kiev, especialmente sobre el control de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, las garantías de seguridad para ambas partes y las condiciones para establecer un alto el fuego.

Medinski reconoció que durante las conversaciones se alcanzaron entendimientos en algunos aspectos, pero admitió que persisten desacuerdos y que será necesario continuar el diálogo.

Las dos jornadas estuvieron centradas también en la posibilidad de establecer una nueva arquitectura de seguridad europea, una cuestión impulsada por Moscú, mientras Ucrania mantiene su exigencia de garantías internacionales que impidan una nueva ofensiva rusa.

La delegación rusa estuvo encabezada por Medinski, asesor del presidente Vladímir Putin, mientras que la representación ucraniana fue liderada por Rustem Umérov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Por Estados Unidos participaron Kushner y el enviado especial Steve Witkoff.

Tras finalizar la reunión trilateral, los representantes ucranianos mantuvieron conversaciones separadas con delegados europeos y estadounidenses, ya que Rusia rechazó la participación directa de los países europeos en las negociaciones.

Los contactos en Abu Dabi representaron un nuevo intento de Washington por reactivar las gestiones diplomáticas para poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Como próximo paso, Kushner y Witkoff tienen previsto viajar el jueves a Moscú para reunirse con Putin y posteriormente mantener conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Dublín.