Sur del Líbano: Israel bombardea puentes clave sobre el río Litani

El Ejército de Israel llevó adelante este domingo un bombardeo sobre el puente de Qasmiya, una infraestructura central ubicada sobre el río Litani, en el sur del Líbano. La operación se enmarca dentro de una ofensiva ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz.

El ataque constituye el primer objetivo concreto de una estrategia militar más amplia, orientada a interrumpir las rutas de suministro utilizadas por Hezbolá. La elección del puente de Qasmiya no fue casual: se trata de una vía de comunicación vital que articula el sur del país con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut.

La destrucción de esta infraestructura genera un impacto inmediato en dos dimensiones:

Logística , al afectar la conectividad y el transporte en la región.

, al afectar la conectividad y el transporte en la región. Humanitaria, al dificultar la movilidad de la población civil.

El río Litani como eje de la operación

El río Litani emerge como un punto geográfico central en el desarrollo de la ofensiva. La decisión de atacar los puentes que lo atraviesan responde a un objetivo táctico preciso: aislar el sur del Líbano del resto del territorio.

Al interrumpir estas conexiones, se busca limitar el traslado de recursos y suministros, reducir la capacidad operativa de Hezbolá y condicionar la movilidad en zonas estratégicas.

En este contexto, el bombardeo del puente de Qasmiya marca el inicio visible de una serie de acciones que podrían replicarse sobre otras infraestructuras similares.

🚨🇮🇱🇱🇧 Un ataque aéreo israelí acaba de destruir el puente Qasmiyeh sobre el río Litani en el sur del Líbano. pic.twitter.com/zKguIROszq — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 22, 2026

Evacuación preventiva del Ejército libanés

Ante la inminencia del ataque, el Ejército del Líbano adoptó una medida preventiva clave: evacuó sus posiciones en la zona de Qasmiya. Esta decisión fue confirmada oficialmente por las fuerzas armadas, que señalaron que la retirada respondió a amenazas directas emitidas por Israel.

La evacuación se concentró en un área de alta relevancia:

Cercana a la autopista Borj Rahal

Próxima a la carretera costera

Este movimiento evidencia el nivel de anticipación frente a la ofensiva y la necesidad de evitar bajas en un escenario de alta tensión.

Reacción del Gobierno libanés y cumbre de seguridad

En paralelo a los acontecimientos en el terreno, el Gobierno libanés activó mecanismos de coordinación interna. El primer ministro Nauaf Salam encabezó una cumbre de seguridad junto a autoridades militares y de seguridad interior.

Durante el encuentro, se evaluaron distintos aspectos de la situación. Primero el avance de la operación militar israelí, luego el desplazamiento forzado de población, y adempas los problemas de seguridad en diversas regiones

El análisis conjunto permitió delinear una respuesta institucional frente a un escenario en evolución constante.

Medidas de refuerzo y foco en Beirut

Como resultado de la cumbre, el Gobierno decidió implementar una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad interna. La prioridad fue clara: proteger a la población y evitar un deterioro mayor del contexto.

Entre las acciones dispuestas se destacan:

Refuerzo de controles en zonas afectadas

Incremento de las medidas de seguridad

Especial atención en la capital, Beirut

El foco en la capital responde a su importancia estratégica y a la necesidad de prevenir eventuales consecuencias derivadas de la escalada en el sur del país.

Desplazamiento de civiles y presión humanitaria

Uno de los efectos más inmediatos de la ofensiva es el desplazamiento de civiles. La combinación de bombardeos sobre infraestructura clave y la amenaza de nuevos ataques genera un escenario de incertidumbre para la población.

La destrucción de vías de comunicación, como el puente de Qasmiya, complica el acceso a servicios básicos, la movilidad hacia zonas más seguras y la distribución de asistencia.

Este contexto incrementa la presión sobre las autoridades locales, que deben gestionar simultáneamente la seguridad y las necesidades humanitarias.