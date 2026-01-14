Tailandia: una grúa cayó sobre un tren de pasajeros y dejó al menos 30 muertos

Una grave tragedia sacudió al noreste de Tailandia luego de que una grúa de gran porte cayera sobre un tren de pasajeros, provocando al menos 30 muertos y 67 heridos de diversa consideración. El accidente se produjo en la localidad de Ban Thanon Khot, perteneciente al subdistrito de Si Khiew, y generó conmoción a nivel nacional por la magnitud de las pérdidas humanas y los daños materiales.

Según informes de medios internacionales a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cuando una grúa utilizada en la construcción de un puente ferroviario cedió repentinamente y se desplomó sobre una formación que se desplazaba desde Bangkok hacia la provincia de Ubon Ratchathani. El impacto fue de tal intensidad que la estructura metálica interrumpió violentamente el recorrido del tren, provocando su descarrilamiento inmediato.

Como consecuencia del choque, varios vagones salieron de las vías y, pocos instantes después, se desató un incendio en parte de la formación, con pasajeros aún en su interior. La situación generó escenas de extrema desesperación entre los viajeros, muchos de los cuales quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y el humo, mientras intentaban escapar del fuego.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades locales desplegaron de inmediato un amplio operativo de emergencia en la zona. Al lugar arribaron efectivos de la policía, dotaciones de bomberos y equipos de paramédicos, que trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas, asistir a los heridos y rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en los vagones dañados.

Los rescatistas debieron adentrarse entre los escombros de la estructura colapsada y los restos del tren para poder evacuar a los sobrevivientes. Las tareas se vieron dificultadas tanto por la magnitud del incendio como por la inestabilidad de la grúa y del puente en construcción, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad durante el operativo.

Las personas heridas fueron trasladadas a distintos centros de salud de la región, donde permanecen internadas bajo observación médica. Según informaron las autoridades sanitarias locales, varios de los lesionados presentan cuadros de gravedad, por lo que no se descarta que el número de víctimas fatales pueda aumentar en las próximas horas.

Por su parte, el gobierno de la ciudad donde ocurrió el accidente difundió un comunicado a través de su cuenta oficial de Facebook, en el que confirmó que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y que "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar". En el mismo mensaje, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguraron que se inició una investigación para determinar las causas del colapso.

Las autoridades nacionales también anunciaron la apertura de una investigación formal para establecer si existieron fallas estructurales, errores humanos o incumplimientos en los protocolos de seguridad durante la obra. Mientras tanto, el tramo ferroviario afectado permanece cerrado y el tránsito de trenes fue suspendido de manera preventiva.

La tragedia reavivó el debate en Tailandia sobre las condiciones de seguridad en las obras de infraestructura y el estado del sistema ferroviario, en un país donde el transporte en tren es utilizado diariamente por miles de personas. El impacto del accidente continúa generando repercusiones y un profundo duelo en todo el territorio tailandés.