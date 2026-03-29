Tensión en Jerusalén: Repudio internacional a Israel por impedir la misa del Domingo de Ramos

En el inicio de la Semana Santa, un incidente en Jerusalén generó repercusiones internacionales y preocupación entre fieles católicos de todo el mundo, incluidos los de Catamarca. La policía israelí impidió este domingo el ingreso del Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, aunque horas más tarde el gobierno israelí anunció que finalmente tendría acceso al templo.

Según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, la restricción estuvo motivada por "preocupaciones de seguridad". Sin embargo, el episodio fue condenado por Italia, Francia y España, cuyo presidente Pedro Sánchez lo calificó como un ataque a la libertad religiosa.

Un hecho inédito en siglos

El Patriarcado Latino informó que la policía bloqueó el paso del cardenal y del custodio cuando se dirigían a la basílica del Santo Sepulcro para la celebración litúrgica. Según la diócesis, los sacerdotes se desplazaban sin procesión cuando se les impidió el ingreso y debieron retirarse.

El comunicado fue contundente: por primera vez en siglos, los dirigentes de la Iglesia no pudieron celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. El Patriarcado consideró el hecho un "grave precedente" y una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de creyentes que miran hacia Jerusalén durante la Semana Santa.

Desde el estallido de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, Israel prohibió las grandes concentraciones públicas, incluidas las religiosas, limitando los actos a unas 50 personas.

La misa se trasladó a Getsemaní

Ante la imposibilidad de ingresar al Santo Sepulcro, Pizzaballa celebró la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia de Todas las Naciones, también conocida como la basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ante un grupo reducido de fieles.

Durante la ceremonia, el cardenal sostuvo que la guerra no borrará la resurrección y que el dolor no extinguirá la esperanza. Señaló además que este año no hubo procesión con palmas y que, en su lugar, los creyentes llevaron la cruz como símbolo de paz.

El Patriarcado ya había cancelado previamente la tradicional procesión que cada año parte desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén y reúne a miles de peregrinos.

Restricciones, explicaciones y críticas

La policía israelí aseguró que todos los lugares sagrados de Jerusalén permanecen cerrados desde el inicio de la guerra con Irán y que la solicitud del Patriarcado no pudo ser aprobada por las restricciones vigentes.

Posteriormente, Netanyahu afirmó que no hubo mala intención y que la única motivación fue la seguridad del cardenal y su comitiva.

Las explicaciones no evitaron las críticas internacionales. Pedro Sánchez condenó el hecho como un ataque injustificado a la libertad religiosa, mientras que la primera ministra italiana Giorgia Meloni lo consideró una ofensa para los creyentes y la cancillería italiana anunció la convocatoria del embajador israelí. El presidente francés Emmanuel Macron también expresó su preocupación por lo que describió como una creciente vulneración del estatuto de los lugares santos de Jerusalén.