Tragedia en San Martín: la UNCA confirmó la presencia de Arellano y de una camioneta oficial

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) confirmó que en el marco del accidente vial ocurrido en la localidad de San Martín este jueves, en el mismo estuvo involucrado un vehículo oficial de la institución. El hecho tuvo consecuencias fatales, con el fallecimiento de una menor de 8 añosy lesiones sufridas por su madre, en un episodio que generó profunda conmoción.

A través de un comunicado, la casa de estudios detalló las circunstancias generales del hecho y expresó su posicionamiento frente a lo ocurrido, destacando el impacto humano de la tragedia.

La participación de autoridades universitarias

En el vehículo oficial se trasladaban autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca, entre ellas el Rector, Ing. Oscar Arellano. El viaje tenía como destino la provincia de La Pampa, donde debían participar del 95° Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.

Este marco sitúa el desplazamiento dentro de una actividad institucional, lo que añade relevancia al hecho desde el punto de vista público.

Víctimas del accidente

El accidente, recordemos tuvo como consecuencia directa el fallecimiento de una niña de solo 8 años, mientras que su madre resultó herida. La información difundida por la Universidad se centró en estos datos, sin agregar otros detalles sobre las circunstancias específicas del siniestro.

Frente a esta situación, la institución manifestó su postura de acompañamiento, expresando de respeto y solidaridad hacia la familia víctima y reconocimiento del momento de enorme sufrimiento que atraviesan los allegados de estos.

El énfasis estuvo puesto en la dimensión humana del hecho, priorizando el acompañamiento a las víctimas.

Acompañamiento institucional y disposición

La Universidad Nacional de Catamarca indicó que se encuentra acompañando la situación con respeto, al tiempo que se puso a disposición de las familias involucradas y de las autoridades intervinientes.

En el cierre de su comunicación oficial, la UNCA realizó un llamado explícito a la comunidad y a los medios de comunicación para que el tratamiento del hecho se lleve adelante con prudencia y respeto.

Este pedido se fundamenta en la necesidad de resguardar el dolor de la familia de la menor fallecida y de evitar exposiciones innecesarias en un contexto de extrema sensibilidad.

La institución subrayó:

La importancia de un abordaje responsable de la información

El respeto por el duelo de la familia

La consideración del contexto de dolor y conmoción

El siniestro

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando la camioneta oficial de la UNCA embistió a una motocicleta, en circunstancias que aún son materia de investigación. La magnitud del impacto fue determinante porque la menor falleció en el lugar, producto de la gravedad de las lesiones sufridas.

Según lo informado hasta el momento, fue la camioneta Toyota SW4 que era conducida por Mario Rubén Valdez. la que impactó contra la moto en la que iba la víctima. El rodado menor iba al mando de una mujer, identificada con el apellido Gazetúa, y quien resultó también herida, aunque no se informó oficialmente la gravedad de su estado de salud.

Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre las condiciones en las que se produjo la colisión, ni sobre la identidad de las personas involucradas, más allá de la confirmación del fallecimiento de la menor. La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre la mecánica del hecho.