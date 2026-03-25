Ex convicto denunció que "le cobraban para ingresar droga" al Penal de Miraflores

Un grave incidente tuvo lugar este miércoles, cerca del mediodía y en las inmediaciones del Tribunal Oral Federal, cuando un ex convicto identificado como Gonzalo Emanuel Maturano, alias "Mayonesa", protagonizó una manifestación pública cargada de denuncias y acusaciones dirigidas a magistrados y autoridades del sistema penitenciario.

El hombre se expresó a viva voz, en un episodio que rápidamente derivó en una situación de tensión, al señalar directamente a funcionarios judiciales por un supuesto caso de abandono de persona vinculado al estado de salud de su hermano, actualmente detenido.

El hecho no solo generó conmoción por el tenor de las declaraciones, sino también por la gravedad de las acusaciones, que involucraron tanto a la Justicia como a responsables del sistema carcelario.

La situación de Federico Daniel Vega Carrizo

El eje de la denuncia gira en torno a Federico Daniel Vega Carrizo, hermano de Maturano, quien se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario por una causa de estupefacientes. Según el relato del ex convicto, Vega Carrizo estaría atravesando un grave cuadro de salud, a pesar de encontrarse a aproximadamente veinte días de recuperar su libertad.

En ese contexto, Maturano sostuvo que su hermano estaría siendo mantenido en condiciones irregulares dentro del Penal, al afirmar que lo tendrían "dopado para que no hable", lo que, según su versión, impediría que pueda denunciar situaciones internas.

Estas declaraciones fueron acompañadas de acusaciones directas hacia distintos actores institucionales, ampliando el alcance del conflicto.

Contra autoridades judiciales y penitenciarias

Durante su exposición, Maturano apuntó contra responsables del Servicio Penitenciario y también contra la Justicia federal, señalando con nombre propio a la Dra. Constanza Oviedo Elizondo y el fiscal Rafael Vehils Ruíz.

En relación a ellos, deslizó una presunta complicidad en los hechos denunciados. En sus palabras, expresó con vehemencia: "Lo han dejado tirado a mi hermano", reforzando su acusación de abandono de persona. Asimismo, dirigió cuestionamientos hacia el director del penal de Miraflores, Héctor Daniel Coronel, a quien acusó de no solo desatender la situación de su hermano, sino de estar permitiendo prácticas que, según afirmó, agravarían su estado.

Entre las denuncias más graves, sostuvo que a Vega Carrizo le estarían suministrando "medicamentos para animales" con el objetivo de mantenerlo dopado, una afirmación que elevó el nivel de polémica del episodio.

Denuncias sobre el ingreso de droga en el penal

En el desarrollo de su manifestación, Maturano también realizó acusaciones vinculadas al funcionamiento interno del penal de Miraflores, particularmente en relación al ingreso de sustancias ilegales.

El ex convicto aseguró ser testigo directo de estas prácticas, afirmando que existía un mecanismo mediante el cual se permitía el ingreso de droga a cambio de dinero. En ese sentido, expresó:

"Cuántas veces no he pagado yo para que la policía me pase la droga"

"¿Acaso la policía no roba la droga que se secuestra adentro?"

Estas declaraciones, realizadas de manera pública, sumaron un nuevo componente al escándalo, al involucrar directamente a fuerzas de seguridad en presuntas irregularidades dentro del establecimiento penitenciario.

Amenazas y advertencias en medio del reclamo

El episodio alcanzó su punto más crítico cuando Maturano advirtió que, en caso de no obtener respuestas a su denuncia por abandono de persona, adoptaría medidas extremas.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de "encadenarse" como forma de protesta, y fue más allá al señalar que podría "prenderse fuego", en una declaración que generó preocupación por la escalada del conflicto.

Estas expresiones evidenciaron el nivel de desesperación que el denunciante intentó transmitir durante su manifestación, en un contexto ya marcado por la tensión y la gravedad de las acusaciones.