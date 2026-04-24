Tensión: señales cruzadas entre EE.UU e Irán reavivan la incertidumbre en Medio Oriente

La posibilidad de reactivar un canal diplomático para frenar la guerra en Oriente Próximo volvió a escena esta semana, aunque lo hizo envuelta en contradicciones y mensajes cruzados que reflejan la fragilidad del momento. Mientras Washington anunciaba el envío de emisarios a Pakistán con el objetivo de retomar negociaciones con Teherán, el Gobierno iraní negó de forma explícita la existencia de tales contactos, sembrando dudas sobre la viabilidad real de la mediación.

El episodio expone un escenario de alta volatilidad diplomática, en el que los gestos políticos conviven con desmentidas públicas y una presión militar y económica que continúa escalando. Lejos de consolidarse como un avance concreto, el anuncio derivó en un nuevo foco de incertidumbre internacional.

La desmentida iraní y el rol de Pakistán

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, fue categórico: no existe ninguna reunión programada entre representantes iraníes y estadounidenses en Islamabad. La aclaración apuntó directamente a desactivar las expectativas generadas por la Casa Blanca.

Según detalló, el canciller Abbas Araghchi, ya presente en la capital paquistaní, mantendrá exclusivamente encuentros con autoridades de alto nivel de Pakistán. Estas conversaciones se enmarcan en el rol mediador que Islamabad busca desempeñar, pero sin incluir contactos directos con enviados estadounidenses.

La postura iraní introduce un elemento central: la negativa a validar públicamente un canal bilateral bajo presión, una línea coherente con su histórica desconfianza hacia Washington.

Washington insiste en una ventana de oportunidad

En contraste, el presidente Donald Trump sostuvo que sus asesores Steve Witkoff y Jared Kushner viajarían a Pakistán para "mover la pelota hacia un acuerdo". Además, afirmó que Irán estaría dispuesto a explorar una salida negociada al conflicto.

La Casa Blanca presentó la iniciativa como una oportunidad clave para reactivar el diálogo en medio de:

Un frágil alto el fuego

Crecientes temores por el impacto global del conflicto

La necesidad de evitar una escalada mayor en la región

Trump incluso redobló su mensaje al asegurar que Irán estaba "haciendo una oferta" y que existía una ventana de oportunidad si aceptaba condiciones "verificables y significativas", entre ellas el abandono de cualquier ambición nuclear.

Antecedentes recientes sin acuerdo

La confusión actual no surge en el vacío. A comienzos de abril, Islamabad ya había sido escenario de conversaciones —tanto indirectas como directas— entre delegaciones de alto nivel de ambos países, con la participación activa del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

Sin embargo, aquellos contactos concluyeron sin avances concretos debido a desacuerdos estructurales en temas clave:

Sanciones económicas

Apertura del estrecho de Ormuz

Programa nuclear iraní

Fuentes iraníes reiteraron entonces su desconfianza estructural hacia Estados Unidos, una posición que vuelve a emerger con fuerza en el actual contexto.

Estrategias divergentes: cautela iraní y presión estadounidense

En este nuevo intento, Irán optó por bajar las expectativas. Araghchi encuadró su visita a Pakistán dentro de una gira regional más amplia que incluye también Mascate y Moscú, con el objetivo de:

Coordinar posiciones diplomáticas

Explorar salidas multilaterales

Evitar depender de un canal exclusivo con Washington

Según fuentes citadas por medios internacionales, Pakistán podría actuar como intermediario indirecto, transmitiendo propuestas entre ambas partes sin necesidad de una negociación cara a cara.

En paralelo, Estados Unidos mantiene una estrategia más agresiva. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó claro que la presión se sostendrá "el tiempo que sea necesario" para forzar a Irán a negociar en términos favorables.

Presión económica y militar en aumento

La diplomacia avanza, pero lo hace acompañada de medidas de máxima coerción. En las últimas horas, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresas y buques cisterna vinculados a la exportación de petróleo iraní, profundizando el cerco económico.

A esto se suma la confirmación del Pentágono de que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes sigue plenamente vigente, sin planes inmediatos de alivio. Esta decisión mantiene en alerta a los mercados energéticos y a los países dependientes del tránsito por el golfo Pérsico.

El punto más crítico continúa siendo el estrecho de Ormuz, una arteria clave del comercio mundial de petróleo y gas. Las operaciones militares y el control intermitente del paso marítimo han generado:

Aumento de la tensión geopolítica

Suba en los precios internacionales del crudo

Temores de inflación global

Riesgos de desaceleración económica

En este contexto, Hegseth también criticó a los aliados europeos por su falta de implicación en garantizar la reapertura estable del estrecho.