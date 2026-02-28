Tensión total: las potencias advierten un "peligro global" tras el ataque a Irán

La incursión militar lanzada por las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní ha generado una reacción en cadena de condenas y advertencias en los principales foros del poder mundial. Lo que comenzó como una operación estratégica ha escalado hasta situar a Medio Oriente al borde de un abismo, desatando una ola de preocupación que trasciende las fronteras de la región. La comunidad internacional, representada por sus líderes y organismos de derechos humanos, observa con alarma cómo la hostilidad amenaza con convertirse en un conflicto de proporciones incontrolables, calificando formalmente la situación como un "peligro global".

Desde el Palacio del Elíseo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue uno de los primeros en alzar la voz para advertir que la actual coyuntura es peligrosa para todos. El mandatario francés remarcó que la hostilidad abierta debe cesar de forma inmediata, poniendo énfasis en el riesgo inminente de una expansión del conflicto que podría involucrar a otros actores regionales y globales de manera irreversible. En la misma línea se manifestó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien expresó un rechazo contundente a lo que calificó como una acción militar unilateral. Según Sánchez, esta intervención de Estados Unidos e Israel en Irán solo contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe del Ejecutivo español instó a la desescalada y al diálogo, aunque también fue crítico con las acciones previas del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, sentenciando que el mundo no puede permitirse otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio.

La advertencia de la ONU sobre el costo civil y humanitario

El plano humanitario ha sido el eje central de la respuesta de las Naciones Unidas ante la escalada bélica. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó de manera simétrica tanto la incursión aliada como las represalias ejecutadas por Teherán. Para el organismo internacional, la mayor preocupación radica en que las poblaciones vulnerables son las que quedan atrapadas en el fuego cruzado del conflicto armado. Türk fue enfático al señalar que en cualquier enfrentamiento de esta naturaleza son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto, sosteniendo que las bombas y los misiles no representan una vía válida para resolver las diferencias políticas o estratégicas. Según el alto comisionado, este tipo de acciones solo consiguen sembrar muerte, destrucción y un profundo sufrimiento humano que será difícil de reparar en el corto plazo.

La postura más severa, sin embargo, provino de la administración rusa. Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó la operación conjunta como un acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano e independiente. Desde Moscú se exige el regreso urgente a la vía diplomática y se acusa directamente a Washington y Tel Aviv de utilizar el programa nuclear iraní como una simple excusa para perseguir un cambio de régimen. Rusia advirtió que la continuidad de los ataques podría derivar en una crisis de alcances devastadores, destacando riesgos que van desde una catástrofe humanitaria y económica por el desplazamiento masivo de personas y la desestabilización de los mercados de energía, hasta un peligro radiológico inminente ante la posibilidad de que los proyectiles alcancen instalaciones críticas. Moscú subrayó que es inadmisible el bombardeo de objetivos estratégicos soberanos y de instalaciones que se encuentran bajo control internacional.

Gestión de emergencia y seguridad internacional

Por su parte, el Reino Unido ha optado por una posición de cautela operativa pero de máxima alerta política ante la gravedad de los hechos. El gobierno británico aclaró formalmente que no participa de los ataques, marcando una distancia táctica de sus socios tradicionales en esta instancia específica. Sin embargo, la profundidad de la crisis llevó al primer ministro, Keir Starmer, a convocar de emergencia al comité Cobra, el órgano encargado de coordinar la respuesta ante situaciones de seguridad nacional de extrema urgencia.

Ante la inestabilidad imperante, Londres ha recomendado a sus ciudadanos evitar cualquier viaje a la zona del conflicto, reflejando la percepción de que la situación en el terreno es volátil y que la escalada bélica ha transformado a Medio Oriente en un territorio de riesgo absoluto. La comunidad internacional clama ahora por una salida negociada y una desescalada real antes de que el daño al equilibrio mundial y a la seguridad de millones de civiles sea irreparable.