Terremoto de magnitud 7 sacudió el suroeste de China: al menos 16 muertos y 32 heridos

Al menos 16 personas murieron y otras 32 resultaron heridas debido a un sismo de magnitud 7,0 ocurrido en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, en la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, a las 22:33 del jueves (hora de Beijing), informó la oficina de gestión de emergencias de la ciudad.

Hasta las 02:25 del viernes había 11 lesionados graves y 21 personas con heridas menores. Más de 300 casas colapsaron.

Los daños causados por el sismo están siendo evaluados y la labor de asistencia tras el desastre ya está en marcha.

Más de 300 oficiales de policía han sido enviados al lugar del epicentro para realizar labores asistenciales.

El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, por sus siglas en inglés) indicó que el epicentro se localizó a 32,40 grados de latitud norte y a 93,79 grados de longitud este. El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

Xizang ha activado el Nivel II de respuesta de emergencia para desastres por sismos, indicó el centro regional de comando de emergencias.

El municipio de Maru, epicentro del sismo, se encuentra a unos 70 kilómetros de la cabecera distrital. Lhawang Dagpo, subjefe municipal, informó que se están realizando inspecciones en las aldeas de la zona.

El funcionario añadió que el temblor se sintió claramente en la oficina del Gobierno municipal. Las paredes del edificio sufrieron grietas. También se reportaron casas colapsadas.

Se registraron fuertes movimientos telúricos en Baqen, la cabecera del distrito, donde se cortó el suministro eléctrico y se interrumpieron los servicios de telecomunicaciones.

También se sintieron sismos en otras partes de Xizang, incluyendo Qamdo y Nyingchi.

La oficina del centro de operaciones de ayuda por sismos del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias activaron una respuesta de emergencia de Nivel IV después del sismo.

Las autoridades enviaron un equipo de trabajo a las zonas afectadas para coordinar la respuesta de emergencia y las labores de socorro por el desastre, dijo el ministerio.