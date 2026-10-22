"Allí estaré": la reacción del Papa cuando dos argentinos le preguntaron por su viaje a Sudamérica

La posibilidad de una visita del Papa León XIV a la Argentina volvió a ocupar un lugar central en las expectativas de la comunidad católica luego del encuentro que dos religiosos argentinos mantuvieron con el Santo Padre en el Vaticano. Durante la conversación, los visitantes le expresaron su deseo de recibirlo en Córdoba y obtuvieron una respuesta que renovó las esperanzas en torno a la llegada papal: "Allí estaré".

El episodio ocurrió este miércoles, cuando Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y Genaro Mareco Quiñonez, Hermano Lasallano que vive en la comunidad de Malvinas, se acercaron al pontífice para transmitirle una invitación directa. "Padre, te esperamos en Córdoba", le dijeron, según el relato difundido posteriormente.

La respuesta atribuida a León XIV fue breve, pero significativa para quienes aguardan una visita del Papa a la Argentina. "Allí estaré", contestó, de acuerdo con lo que contaron los religiosos tras el encuentro.

La noticia fue publicada por la arquidiócesis de Córdoba, que volvió a poner de manifiesto la esperanza de concretar la visita papal. El intercambio se convirtió así en una señal alentadora para quienes siguen de cerca las posibilidades de que el Santo Padre llegue al país y, particularmente, pueda visitar la provincia.

Aunque el diálogo se produjo en un marco personal y no constituye, por sí solo, un anuncio formal de fechas o de un itinerario, la respuesta del pontífice se conoció en un momento en el que las expectativas por el viaje volvieron a cobrar fuerza.

La situación de salud del Papa

La difusión del encuentro coincidió con otra información procedente del Vaticano: el anuncio de que León XIV no necesitará un tratamiento oncológico. Ese dato fue mencionado en el contexto de la renovada esperanza por una eventual visita a la Argentina, después de que en los últimos días circularan versiones relacionadas con la posibilidad de que la gira no se concretara.

La noticia sobre la salud del pontífice y el testimonio de los dos religiosos argentinos se conocieron en una misma jornada, en un escenario marcado por las expectativas y las dudas sobre el viaje. En ese marco, la respuesta del Papa adquirió especial relevancia para la arquidiócesis cordobesa, que difundió el episodio y contribuyó a reactivar el interés por su posible llegada.

Sin embargo, la expectativa no se apoya únicamente en las palabras intercambiadas durante el encuentro en el Vaticano. También se sumaron declaraciones de una representante argentina que cumple funciones en la estructura eclesiástica romana y que se refirió de manera explícita a la continuidad de los preparativos.

Emilce Cuda confirmó que avanzan los preparativos oficiales

La teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina en la Curia Romana, ratificó de manera contundente la llegada del papa León XIV al país y rechazó los rumores sobre una eventual suspensión de la gira.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita a la Universidad Católica de Córdoba, institución que la distinguió con un doctorado honoris causa. En esa oportunidad, la funcionaria abordó las versiones que habían circulado en los últimos días y aseguró que los preparativos oficiales ya se encuentran en marcha.

Cuda no se limitó a desmentir las especulaciones, sino que también aportó detalles sobre las actividades previas que se desarrollarán en la Argentina para organizar la recepción del Santo Padre. Según explicó, integrantes de la Curia Romana y representantes eclesiásticos de distintos países tienen previsto trasladarse a Buenos Aires durante la próxima semana.

La funcionaria describió ese movimiento como parte del procedimiento habitual que antecede a una visita papal. De esa manera, vinculó la presencia de autoridades religiosas en el país con la organización de los actos previos a la llegada del pontífice.

Reuniones en Buenos Aires y coordinación de la visita

Al explicar cómo continuará el proceso preparatorio, Cuda anticipó la llegada de representantes de distintos ámbitos de la Iglesia para avanzar con la coordinación de las actividades. "Muchos de nosotros de la curia romana y de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica, cardenales, prefectos, están viniendo a Buenos Aires la semana que viene, justamente para hacer los actos previos a la venida de un Papa, que es lo que se hace", afirmó.

La declaración detalla el alcance internacional de las reuniones previstas. De acuerdo con sus palabras, participarán integrantes de la Curia Romana, representantes de Estados Unidos y de otros países de América Latina, además de cardenales y prefectos.

La llegada de esos referentes a Buenos Aires estará orientada a realizar los actos preparatorios correspondientes a una visita papal. Cuda presentó estas tareas como parte del procedimiento organizativo que se lleva adelante antes de la llegada de un pontífice, y no como una actividad aislada de la planificación general.

Sus expresiones también buscaron despejar las dudas que habían surgido en torno a la continuidad del viaje. Al señalar que los preparativos avanzan y que habrá reuniones en el país durante la semana próxima, la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina reforzó su afirmación de que el proceso sigue en marcha.