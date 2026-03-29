Tiburones con rastros de cafeína y cocaína: la señal de alarma sobre el deterioro del ecosistema marino

La investigación titulada "Drogas en el paraíso" encendió una alerta inesperada en la comunidad científica al revelar la presencia de cafeína, fármacos y restos de cocaína en tiburones de Las Bahamas. El estudio, llevado adelante por la Universidad Internacional de Florida, expone una realidad biológica que, hasta hace poco, resultaba difícil de imaginar.

El equipo científico detectó que la huella química llegó de forma abrupta a esta región, lo que refuerza la idea de un impacto reciente pero significativo. Los datos obtenidos a partir del análisis de los ejemplares marcan un punto de inflexión en la comprensión del estado de los ecosistemas marinos en zonas consideradas, hasta ahora, relativamente preservadas.

Sustancias en todos los ejemplares

Mediante el uso de espectrometría de masas de alta resolución, los investigadores lograron identificar con precisión la presencia de compuestos químicos en los tiburones analizados. Los resultados fueron concluyentes:

El 100% de los tiburones contenía restos de fármacos y cafeína.

El 40% dio positivo en benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína.

El estudio fue liderado por el doctor Jim Gelsleichter, quien señaló como causas principales la rápida urbanización y el desarrollo impulsado por el turismo en la región.

Estos datos no solo revelan la magnitud de la contaminación, sino también su alcance generalizado dentro de la cadena alimentaria marina.

Contaminación de origen humano

Los científicos descartan que los tiburones busquen estas sustancias de manera deliberada. Por el contrario, la investigación subraya que la contaminación tiene un origen estrictamente humano y se produce a través de múltiples vías:

Aguas residuales , cuyos sistemas de tratamiento no están diseñados para eliminar compuestos químicos complejos.

, cuyos sistemas de tratamiento no están diseñados para eliminar compuestos químicos complejos. Escurrimiento urbano , generado por lluvias que arrastran contaminantes desde ciudades, incluso aquellas alejadas de la costa.

, generado por lluvias que arrastran contaminantes desde ciudades, incluso aquellas alejadas de la costa. Fardos de droga arrojados al mar, especialmente en el Caribe, que se rompen y son ingeridos por la fauna marina.

En este sentido, el estudio aclara que el objetivo no es generar alarma sobre posibles comportamientos agresivos en los tiburones, sino advertir sobre el estado del ecosistema, que estaría sometido a un estrés químico severo.

Impacto en la fauna

Aunque los efectos a largo plazo continúan bajo análisis, los biólogos ya identifican posibles consecuencias en los organismos marinos. Tal como ocurre en los humanos, estas sustancias pueden provocar alteraciones en el comportamiento.

En el caso de la cocaína, se ha observado que los tiburones expuestos pueden volverse más hiperactivos y erráticos en sus movimientos. Estas modificaciones impactan directamente en sus patrones de caza y migración, alterando el equilibrio natural del ecosistema.

Además, los tiburones —ubicados en la cima de la cadena alimenticia— acumulan toxinas provenientes de los peces más pequeños que previamente han estado en contacto con el agua contaminada, amplificando el problema a lo largo del sistema marino.

Del Caribe a Brasil

El problema no se limita a Las Bahamas. Investigaciones en otras regiones del mundo confirman que la contaminación química en ambientes marinos es un fenómeno extendido. En Río de Janeiro, científicos detectaron la presencia de cocaína en el tejido muscular y el hígado de tiburones de hocico agudo capturados cerca de la costa. Los resultados fueron especialmente preocupantes:

Las concentraciones eran hasta 100 veces superiores a las encontradas en otros animales marinos.

Si bien en áreas urbanas este tipo de contaminación podía preverse, lo ocurrido en Las Bahamas resulta particularmente impactante debido a su menor densidad poblacional y actividad no constante durante todo el año.

Respuestas posibles

Frente a este escenario, la comunidad científica y los gobiernos comienzan a delinear estrategias para mitigar el impacto. Entre las principales medidas se destacan:

Modernización de plantas de tratamiento de aguas , aunque con costos elevados.

, aunque con costos elevados. Desarrollo de medicamentos biodegradables , que se descompongan más rápidamente al ingresar al ambiente.

, que se descompongan más rápidamente al ingresar al ambiente. Implementación de infraestructuras verdes en ciudades costeras, como jardines de lluvia y pavimentos permeables, que actúan como filtros naturales.

A nivel individual, también se promueven acciones concretas: