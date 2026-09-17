Nepal eleva a 6.150 los desaparecidos tras el colapso de un glaciar en el Himalaya

El balance de víctimas provocado por el deslave ocurrido el 26 de agosto en la zona montañosa de la frontera entre Nepal y China volvió a modificarse y alcanzó una dimensión todavía mayor. La autoridad de gestión de desastres de Nepal informó que el número de personas desaparecidas ascendió a 6.150, casi 1.000 más que las 5.179 reportadas el martes.

La actualización fue explicada por Shanti Mahat, portavoz de la autoridad de desastres, quien señaló que los organismos oficiales estuvieron recopilando información procedente de las oficinas de distrito y posteriormente revisaron los datos a partir de un proceso de verificación.

«Hemos estado recopilando información sobre las personas desaparecidas desde las oficinas de distrito y hemos revisado los datos tras la verificación», declaró Mahat. La nueva cifra refleja, de este modo, una revisión de los registros que permitió incorporar a casi un millar de personas al listado de desaparecidos. El dato profundiza la magnitud de una tragedia que afecta a Nepal y también tiene consecuencias al otro lado de la frontera.

Más de 1.400 cuerpos fueron recuperados

Las tareas desplegadas después del colapso del glaciar permitieron recuperar 1.403 cuerpos en Nepal, según informó la agencia de desastres. Sin embargo, solamente 105 de esos cuerpos habían sido identificados hasta el momento consignado en el balance.

La identificación constituye así una de las tareas que continúa junto con las labores de recuperación. La diferencia entre el número de cuerpos encontrados y aquellos cuya identidad pudo ser establecida mantiene abierta la dimensión humana de la catástrofe y la incertidumbre para las familias de quienes permanecen desaparecidos.

En China, del otro lado de la frontera, los medios estatales informaron de 43 personas muertas y 519 desaparecidas.

Con los datos correspondientes a ambos países, el balance general del colapso del glaciar se ubica en:

1.446 personas muertas .

. Al menos 6.669 personas desaparecidas .

. 1.403 cuerpos recuperados en Nepal .

. 105 cuerpos identificados en Nepal .

. 43 muertos y 519 desaparecidos en China .

. Entre los desaparecidos hay cientos de extranjeros, incluidos turistas y peregrinos.

Una tragedia que atraviesa la frontera

El desastre ocurrido en la zona montañosa fronteriza entre Nepal y China tiene una dimensión que excede a un solo territorio. El balance conjunto de ambos países refleja el alcance de un fenómeno que dejó miles de personas sin localizar y cientos de extranjeros entre los desaparecidos.

La presencia de turistas y peregrinos entre quienes aún no fueron encontrados agrega otro componente a la emergencia. La magnitud del número de desaparecidos convierte las tareas de recopilación y verificación de información en una instancia fundamental para actualizar el balance de víctimas.

En Nepal, las autoridades continúan incorporando información proveniente de las oficinas de distrito y revisando los datos disponibles, proceso que ya produjo una modificación sustancial respecto del registro comunicado previamente.

El impacto de las temperaturas sobre el Himalaya

El gobierno de Nepal vinculó la gravedad del escenario con el aumento de las temperaturas globales y su impacto sobre las montañas del Himalaya. La cuestión tendrá también una dimensión internacional. El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, realizará la próxima semana su primer viaje al extranjero como jefe de gobierno y tiene previsto dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar esta cuestión, presentada como una problemática urgente.

La tragedia, de esta manera, aparece vinculada en el planteo del gobierno nepalí con la situación que atraviesan las montañas del Himalaya frente al incremento de las temperaturas globales.

Al mismo tiempo, Nepal ya comenzó a dimensionar las consecuencias económicas de la catástrofe. El gobierno estima que la factura de reconstrucción ascenderá a 4.780 millones de dólares, una cifra que da cuenta de la magnitud de los daños que deberán ser afrontados tras el desastre.

Bihar, bajo el agua por las inundaciones

Mientras Nepal enfrenta las consecuencias del colapso del glaciar, India también atraviesa una emergencia de grandes dimensiones por inundaciones en el estado oriental de Bihar. Las inundaciones ya afectan a casi cinco millones de personas, de acuerdo con las cifras del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar. El estado es señalado como uno de los territorios de India más propensos a este tipo de fenómenos y la situación se agravó después de las fuertes lluvias.

Según el Departamento Estatal de Recursos Hídricos, los siete ríos principales de la región registran niveles superiores a su categoría de "peligro".

Frente a este escenario, las autoridades informaron el despliegue de asistencia para las familias afectadas. Vijay Kumar Chaudhary, vice primer ministro de Bihar, declaró que se están proporcionando alimentos, agua potable limpia, medicamentos y otras instalaciones esenciales a quienes necesitan ayuda.

Ayuda económica para más de 827.000 familias

El gobierno de Bihar también puso en marcha una asistencia económica directa para las familias afectadas. El primer ministro del estado, Samrat Choudhary, informó que se habían transferido 7.000 rupias, equivalentes a 72 dólares, a cada una de más de 827.000 familias perjudicadas por las inundaciones.

El funcionario también señaló que la prioridad del gobierno es garantizar que cada familia afectada reciba ayuda y que las tareas de reconstrucción tengan como objetivo «reconstruir mejor».

La información oficial sitúa en casi cinco millones el número de personas afectadas por las inundaciones. Además, los medios locales informaron de 20 muertes desde el inicio del fenómeno, mientras funcionarios señalaron que extensas superficies de tierras agrícolas quedaron bajo el agua.

Las inundaciones comenzaron durante este mes y mantienen bajo presión a distintas zonas del estado.

Nepal y Bihar, unidos por el curso de las aguas

La situación adquiere una dimensión geográfica adicional porque Bihar se encuentra río abajo de Nepal, país que sufrió inundaciones mortales el mes pasado. De esta manera, los dos escenarios descriptos en Nepal y el este de India aparecen relacionados territorialmente por el recorrido de las aguas, mientras ambos países afrontan emergencias de gran magnitud.

En Nepal, el colapso de un glaciar dejó un saldo actualizado de 1.446 muertos y al menos 6.669 desaparecidos cuando se incorporan los registros de ambos lados de la frontera. En India, las inundaciones en Bihar afectan a casi cinco millones de personas, con 20 muertes informadas por medios locales y extensas áreas agrícolas cubiertas por el agua.

Mientras Nepal concentra esfuerzos en la recuperación e identificación de cuerpos, en la revisión de los registros de desaparecidos y en la reconstrucción estimada en US$4.780 millones, Bihar despliega asistencia alimentaria, sanitaria y económica para cientos de miles de familias.

Los dos episodios configuran así un escenario de emergencias de enorme impacto humano y territorial, en el que las autoridades de Nepal, además, colocaron en el centro del debate internacional el efecto del aumento de las temperaturas globales sobre las montañas del Himalaya. La próxima intervención del primer ministro Balendra Shah ante la Asamblea General de la ONU será el ámbito elegido por el gobierno nepalí para plantear esa cuestión urgente.