Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque civil en el Mar Negro

Un dron ruso atacó un buque civil que navegaba con bandera de Tanzania hacia un puerto de Ucrania en el Mar Negro, provocando la muerte de su capitán y heridas a otros tres integrantes de la tripulación, según denunciaron este jueves las autoridades del gobierno de Kiev.

El Ministerio de Restauración, Infraestructura y Transporte de Ucrania informó que el ataque se produjo durante la navegación de la embarcación hacia uno de los puertos del país, aunque no precisó la identidad del barco ni el punto exacto donde ocurrió el impacto.

"Como consecuencia del impacto, el capitán del buque murió y otros tres miembros de la tripulación resultaron heridos", indicó el organismo, que agregó que todavía se estaba evaluando el estado técnico de la embarcación.

La información fue recogida por distintas cadenas de noticias que incluyeron el episodio dentro de una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones contra distintos puntos de Ucrania.

Las autoridades ucranianas sostuvieron que Rusia viene atacando de manera sistemática puertos, infraestructura portuaria y buques mercantes civiles, y advirtieron que esas operaciones representan un riesgo creciente para la navegación internacional en el Mar Negro.

El Ministerio ucraniano reclamó además una respuesta internacional coordinada para reforzar la protección de la navegación civil y preservar las rutas logísticas marítimas de la región.

El ataque al buque coincidió con una ofensiva nocturna rusa contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Según se informó, más de 20 personas resultaron heridas en distintas regiones y que fueron alcanzadas instalaciones energéticas y de telecomunicaciones.

Las fuerzas ucranianas dijeron haber interceptado 131 objetivos aéreos durante los ataques y que entre los heridos había menores.

En paralelo, Ucrania lanzó ataques con drones sobre territorio ruso y alcanzó una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl, donde se produjo un incendio, según confirmó el gobernador regional, Mikhail Yevrayev.

El nuevo episodio en el Mar Negro se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para limitar los ataques contra objetivos energéticos y la navegación comercial, uno de los puntos de mayor tensión en las negociaciones destinadas a reducir la intensidad de la guerra.