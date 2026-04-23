Un tiroteo en un centro comercial de EE. UU. dejó 10 heridos y un muerto

Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este jueves durante un tiroteo registrado en la zona de comidas de un centro comercial en Baton Rouge, según informaron las autoridades locales. El hecho tuvo lugar en el Mall of Louisiana, uno de los espacios comerciales más concurridos de la región.

En un primer momento, la policía había reportado que diez personas habían sido heridas, aunque posteriormente corrigió la cifra oficial a cinco. La revisión de los datos formó parte del proceso inicial de verificación en una escena caótica, marcada por la presencia de múltiples víctimas y testigos.

El jefe de policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr., explicó que el tiroteo no fue un acto indiscriminado, sino el resultado de un enfrentamiento directo. "Dos grupos de personas empezaron a discutir y a dispararse entre ellos en la zona de comida", afirmó.

Víctimas colaterales en un espacio público

El intercambio de disparos ocurrió en un área donde se encontraban numerosos civiles. Según detalló Morse, la violencia impactó también a quienes no estaban involucrados en el conflicto.

"Por desgracia, había personas inocentes en la zona que también pudieron resultar baleadas", sostuvo el jefe policial, subrayando el carácter trágico del episodio.

Los heridos fueron trasladados a hospitales locales para recibir atención médica. Aunque no se brindaron detalles sobre la gravedad de las lesiones, el despliegue sanitario fue inmediato, en coordinación con las fuerzas de seguridad.

En paralelo, cinco personas fueron puestas bajo custodia en relación con el hecho, mientras continúan las tareas de identificación de otros posibles implicados.

Investigación en curso y fuerte despliegue de seguridad

Las autoridades locales mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas detenciones. Morse remarcó que el incidente responde a "un tipo de desacuerdo muy específico entre dos grupos de personas", lo que permite descartar, por el momento, una amenaza generalizada contra la población.

Sin embargo, el operativo de seguridad en la zona sigue activo:

Helicópteros sobrevolaron el área en busca de sospechosos.

en busca de sospechosos. Oficiales armados con chalecos antibalas patrullan los alrededores.

patrullan los alrededores. Se mantiene la búsqueda de más personas potencialmente involucradas.

"Esta todavía es una investigación en curso, y todavía estamos buscando a más personas que podrían estar involucradas", agregó Morse, dejando en claro que el caso dista de estar cerrado.

Impacto inmediato: cierre del centro comercial y resguardo sanitario

Tras el tiroteo, el Mall of Louisiana fue evacuado y cerrado de inmediato como medida preventiva. La escena quedó bajo control policial mientras se realizaban las primeras pericias.

En las inmediaciones, el Hospital General de Baton Rouge, ubicado cerca del lugar del ataque, permaneció resguardado durante aproximadamente una hora. La medida buscó garantizar la seguridad tanto de los pacientes como del personal médico ante la incertidumbre inicial sobre la magnitud del incidente.

Intervención federal en la investigación

El caso también movilizó a agencias federales. El director de la Oficina Federal de Investigación, Kash Patel, confirmó a través de redes sociales que la oficina del FBI en Nueva Orleans, junto con agentes en Baton Rouge, está colaborando activamente con las autoridades locales.

Este respaldo refuerza la dimensión del operativo y sugiere la necesidad de un abordaje coordinado para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y determinar el alcance total del conflicto que derivó en el tiroteo.