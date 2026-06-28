Tragedia en Arabia Saudita: se estrelló un helicóptero y hay 14 muertos

Una tragedia sacudió este domingo a Arabia Saudita luego de que un helicóptero perteneciente a la compañía petrolera estatal Aramco se estrellara en la localidad de Ras Tanura, en la costa oriental del país, provocando la muerte de las 14 personas que viajaban a bordo.

El accidente fue confirmado durante la mañana por la agencia oficial de noticias saudí SPA, cuya información dio cuenta del siniestro ocurrido en una de las zonas energéticas más importantes del país. La noticia generó consternación en la región debido a la magnitud del hecho y al lugar donde ocurrió.

Según la información oficial, la aeronave cayó en Ras Tanura, una terminal estratégica para la industria petrolera saudí, donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y que además alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.

El accidente ocurrió a primera hora del domingo

De acuerdo con una fuente oficial del Ministerio de Energía saudí, el accidente se produjo a las 6.00 de la mañana, hora local, equivalente a las 3.00 GMT. La aeronave pertenecía a Aramco, la compañía petrolera estatal saudí, y por causas que todavía no fueron establecidas terminó estrellándose en la zona de Ras Tanura.

Como consecuencia del impacto, fallecieron las 14 personas que viajaban en el helicóptero.

La fuente oficial precisó que las víctimas eran todos ciudadanos saudíes, sin brindar mayores precisiones sobre sus identidades ni sobre las tareas que desarrollaban al momento del accidente. Asimismo, tampoco se informó cuál era el motivo del desplazamiento que realizaban los operarios cuando ocurrió la tragedia.

Investigación en marcha para establecer las causas

Tras confirmarse el accidente, las autoridades saudíes pusieron en marcha una investigación destinada a esclarecer las circunstancias que derivaron en el siniestro.

Según indicó la fuente oficial del Ministerio de Energía, las tareas investigativas se desarrollarán en colaboración con las autoridades competentes, con el objetivo de determinar la causa del accidente.

Hasta el momento, no fueron difundidas hipótesis oficiales sobre el origen de la caída del helicóptero y las autoridades evitaron anticipar posibles conclusiones mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Sin pronunciamiento oficial de Aramco

Hasta el momento en que trascendió la información, Aramco no había emitido una reacción corporativa respecto del accidente.La compañía estatal no difundió comunicados sobre el hecho ni brindó información adicional acerca de las personas que viajaban en la aeronave o sobre la actividad que desarrollaban antes del siniestro.

De esta manera, la información oficial disponible continuó concentrándose en los datos aportados por el Ministerio de Energía saudí y por la agencia oficial SPA, mientras avanza la investigación.

El contexto de Ras Tanura

El accidente ocurrió en un punto considerado estratégico para la infraestructura energética saudí. Ras Tanura alberga la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y también la refinería nacional más grande de Arabia Saudita, lo que convierte a esa terminal en un enclave de relevancia para las operaciones vinculadas al petróleo.

La tragedia se produjo además en un contexto reciente marcado por la reanudación de la actividad en esa instalación.

De acuerdo con la información conocida, a principios de marzo la refinería de petróleo de Ras Tanura había sido cerrada temporalmente luego de los ataques con drones y misiles iraníes dirigidos contra esa infraestructura energética en medio de la guerra en Medio Oriente. Precisamente, hace dos días, según consignaron distintos medios y de acuerdo con la información conocida, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal, tras una interrupción que se extendió durante casi cuatro meses debido a los daños ocasionados por los bombardeos.

Ahora, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, la investigación buscará establecer qué provocó la caída del helicóptero que terminó con la vida de sus 14 ocupantes, todos ciudadanos saudíes, en una de las instalaciones petroleras más importantes de Arabia Saudita.