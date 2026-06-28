Tragedia en Francia: una avioneta con paracaidistas se estrelló: hay 11 muertos

Una tragedia aérea sacudió este domingo al este de Francia, luego de que una avioneta utilizada para realizar saltos en paracaídas se estrellara apenas segundos después de despegar, provocando la muerte de las once personas que viajaban a bordo.

El accidente ocurrió en las afueras de la ciudad de Nancy, cuando la aeronave cayó en la localidad de Tomblaine, muy cerca del aeródromo de Nancy-Essey, desde donde había iniciado el vuelo.

Según confirmaron las autoridades locales, el siniestro se produjo alrededor de las 11:00, horario local, equivalente a las 6:00 de la Argentina, sobre la avenida Salvador Allende, en una zona urbana situada a escasos metros del aeródromo.

El impacto tuvo lugar en las inmediaciones de un área comercial y de un supermercado, circunstancia que elevó la preocupación inicial por las posibles consecuencias entre las personas que se encontraban en tierra.

Sin embargo, las autoridades precisaron que, pese a tratarse de un sector urbanizado, no hubo víctimas ni daños entre quienes se encontraban fuera de la aeronave.

Las once personas que viajaban a bordo fallecieron

La confirmación oficial sobre el número de víctimas fue realizada por el prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, quien informó que ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

"Los once ocupantes han fallecido", señaló el funcionario, quien además explicó que la aeronave sufrió una avería poco después del despegue. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a trabajar para determinar cuál fue el origen exacto del desperfecto que terminó desencadenando el accidente.

Mientras continúan las pericias, la principal hipótesis se orienta hacia una falla mecánica, aunque las autoridades indicaron que será la investigación la que establezca con precisión las causas del siniestro.

Familiares presenciaron la caída

Uno de los aspectos más dramáticos del accidente fue revelado por el propio prefecto Yves Seguy, quien indicó que familiares y allegados de algunas de las víctimas presenciaron el momento en que la aeronave comenzó a perder altura.

Según explicó el funcionario, el avión cayó en picada pocos instantes después de despegar, una escena que fue observada por personas cercanas a quienes viajaban a bordo.

Seguy también advirtió que el desenlace pudo haber sido todavía más grave debido al lugar donde ocurrió el accidente. La aeronave se precipitó sobre una zona densamente urbanizada, por lo que el hecho pudo haber provocado consecuencias de mayor magnitud si hubiera impactado directamente sobre sectores con presencia de personas o edificaciones.

Quiénes viajaban en la aeronave

De acuerdo con la información publicada por el diario regional L'Est Républicain, entre las víctimas habría:

Cinco instructores de un club de paracaidismo.

de un club de paracaidismo. Cinco alumnos del mismo club.

del mismo club. El piloto de la aeronave.

No obstante, el prefecto Yves Seguy evitó confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos mientras continúa el proceso de identificación de todas las víctimas.

Las autoridades mantienen ese procedimiento antes de brindar información definitiva sobre cada una de las personas que perdieron la vida en el accidente.

La aeronave y la investigación

El mismo diario regional informó que la aeronave accidentada era un Pilatus matriculado en Alemania. Según esa publicación, se trata de un modelo utilizado habitualmente para vuelos destinados a la práctica del paracaidismo y perteneciente a un club especializado en esa actividad.

Tras el accidente, los equipos periciales iniciaron las tareas destinadas a reconstruir la secuencia de los hechos y establecer con precisión qué desperfecto provocó la caída pocos segundos después del despegue.

El objetivo de la investigación es determinar el origen exacto de la avería mencionada por las autoridades y reconstruir el funcionamiento de la aeronave en los instantes previos al impacto.

La presencia de autoridades nacionales

La magnitud de la tragedia motivó el inmediato desplazamiento de integrantes del Gobierno francés hacia el lugar del accidente.

Hasta la zona viajaron el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, quienes siguieron de cerca tanto el operativo desplegado tras el siniestro como el avance de las primeras actuaciones de la investigación. La presencia de ambos funcionarios reflejó la relevancia que adquirió el episodio, considerado uno de los accidentes aéreos más graves registrados en Francia durante el presente año.

Continúan las pericias para determinar las causas

Mientras avanzan las tareas de identificación de las víctimas y el relevamiento de los restos de la aeronave, los especialistas continúan trabajando para establecer qué provocó el desperfecto sufrido por el avión poco después del despegue.

Por el momento, la hipótesis de una falla mecánica concentra la atención de los investigadores, aunque las conclusiones definitivas dependerán de las pericias que se desarrollan sobre la aeronave y sobre todos los elementos recuperados en el lugar del accidente.

La tragedia ocurrida en las inmediaciones del aeródromo de Nancy-Essey dejó un saldo de 11 personas fallecidas, movilizó a las máximas autoridades nacionales y abrió una investigación destinada a esclarecer las causas precisas de un siniestro que terminó convirtiéndose en uno de los accidentes aéreos de mayor gravedad registrados en Francia durante este año.