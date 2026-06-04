Zelenski propone un encuentro cara a cara con Putin en un gesto sin precedentes

El primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, sorprendió al mundo el jueves al enviar una carta abierta al presidente ruso, Vladímir Putin, proponiendo un encuentro directo entre ambos líderes. Según informó RFI, Zelenski sostuvo que Ucrania busca "poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo" y enfatizó la necesidad de fijar una fecha clara para la reunión.

En un gesto significativo, el mandatario ucraniano afirmó que Ucrania está dispuesta a un alto el fuego total durante el tiempo que duren las negociaciones, ofreciendo un marco temporal de paz que podría facilitar la conversación.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó de inmediato, señalando que Putin afirmó que Zelenski puede venir a Moscú si desea dialogar, reflejando la apertura formal de Rusia a la propuesta, aunque condicionada por los términos ya establecidos por el Kremlin.

Contexto de tensión: ataques ucranianos y defensas rusas

La carta de Zelenski se produjo un día después de que drones ucranianos atacaran San Petersburgo, ciudad natal de Putin que esta semana alberga un importante foro económico internacional. Este hecho coincide con declaraciones del propio Kremlin, admitiendo la necesidad de reforzar las defensas aéreas ante los ataques ucranianos.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques de represalia de largo alcance contra objetivos militares y energéticos rusos, considerados por Kiev como una respuesta legítima a los bombardeos nocturnos del ejército ruso. Zelenski fue explícito en la carta: "Si usted personalmente no llega a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia".

Postura de Rusia y condiciones para las conversaciones

Desde 2022, Rusia exige que Ucrania se retire de la región oriental del Donbás como condición previa para cualquier negociación de paz. Gran parte de esta región permanece bajo control del ejército ucraniano, lo que complica la posibilidad de un acuerdo inmediato.

Putin, por su parte, ha declarado que solo se reunirá con Zelenski para ultimar un acuerdo ya pactado, rechazando las peticiones de encuentros previos a un entendimiento formal. A pesar de estas restricciones, el presidente ruso destacó los logros de sus fuerzas en el campo de batalla, afirmando que Rusia "está avanzando a lo largo de toda la línea de contacto" y que está "absolutamente preparada y dispuesta a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos".

Equilibrio de fuerzas: avances y retrocesos

El ritmo de la ofensiva rusa se ha ralentizado desde finales de 2025, según datos recientes. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), citado por la AFP y RFI, indica que Ucrania recuperó más territorio del que perdió frente a Rusia en mayo, marcando el segundo mes consecutivo de avances ucranianos en el terreno.

Estos datos reflejan un escenario complejo: mientras Moscú reconoce logros en algunas zonas, la recuperación de territorios por parte de Kiev demuestra que la guerra sigue siendo altamente dinámica y que cualquier negociación de paz deberá considerar estos cambios en el control territorial.

La importancia de las negociaciones cara a cara

Zelenski ha subrayado en varias ocasiones que solo las conversaciones directas con Putin pueden dar resultados concretos sobre el territorio, y sus mensajes directos al líder ruso son poco frecuentes, lo que otorga a esta carta un carácter excepcional. El llamado a un diálogo inmediato se presenta como un intento de romper la inercia del conflicto y abrir una vía diplomática que, hasta ahora, ha estado bloqueada por las condiciones de ambas partes.

La combinación de ataques estratégicos ucranianos, reforzamiento militar ruso y la propuesta de alto el fuego coloca a ambos países en un punto de inflexión, donde la decisión de mantener la guerra o explorar un acuerdo de paz depende ahora, más que nunca, de la disposición de sus líderes a negociar cara a cara.