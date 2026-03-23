Tragedia: un avión chocó con un camión de bomberos y murieron el piloto y el copiloto

Un grave accidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto de un avión de Air Canada, tras colisionar con un camión de bomberos en plena pista. El hecho se registró el domingo por la noche, inmediatamente después del aterrizaje de un vuelo procedente de Montreal, y generó una situación de emergencia que obligó a activar protocolos de respuesta y a cerrar completamente la terminal aérea.

Según reportes de The New York Times, el siniestro dejó además al menos 13 personas heridas, lo que intensificó la magnitud del operativo desplegado en el aeropuerto. La gravedad del impacto quedó evidenciada en los daños sufridos por la aeronave, cuyo morro quedó completamente aplastado.

Víctimas y heridos: el saldo del accidente

El accidente tuvo consecuencias fatales para la tripulación en cabina. De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses como CNN y NBC, tanto el piloto como el copiloto murieron a raíz del impacto.

En paralelo, el incidente dejó un total de 13 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros de salud. Según consignó el canal ABC, citando fuentes oficiales, entre los heridos se encuentran:

11 pasajeros que viajaban en la aeronave.

que viajaban en la aeronave. 2 socorristas que formaban parte del operativo en pista.

Este balance refleja la violencia del choque y la complejidad del escenario que debieron enfrentar los equipos de emergencia.

Cómo ocurrió el choque

El siniestro tuvo lugar en el momento posterior al aterrizaje, cuando el avión impactó contra un vehículo de bomberos en plena pista del aeropuerto. Un vocero del Departamento de Bomberos de la ciudad indicó que la alerta fue recibida a las 23:38, tras reportes que advertían sobre la colisión.

El vuelo involucrado transportaba un total de 76 pasajeros y 4 tripulantes.

Las circunstancias exactas del choque no fueron detalladas en los reportes iniciales, pero el hecho de que se produjera en pista y tras el aterrizaje ubica el episodio en una fase crítica de las operaciones aeronáuticas.

Imágenes del impacto y reacción en redes

Minutos después del accidente, comenzaron a circular en redes sociales imágenes tomadas por testigos que mostraban el estado de la aeronave. En esas fotografías y videos se observan graves daños en la parte delantera del avión, lo que confirma la intensidad de la colisión.

Estas imágenes contribuyeron a dimensionar el alcance del siniestro y a visibilizar rápidamente la situación, en paralelo con la cobertura de los medios internacionales.

Operativo de emergencia y cierre del aeropuerto

El choque activó un fuerte operativo de emergencia en el Aeropuerto LaGuardia, con la intervención de equipos de rescate, bomberos y servicios médicos.

Como consecuencia directa del incidente se dispuso el cierre total de la terminal aérea y todos los vuelos programados para la mañana del lunes fueron atrasados o cancelados, según la página web oficial del aeropuerto.

Este escenario generó un impacto inmediato en la operatoria aérea, afectando a numerosos pasajeros y conexiones.

Un contexto de tensión en la seguridad aeroportuaria

El accidente se produjo en un momento particularmente sensible para el sistema aeroportuario estadounidense. Según los reportes, los pasajeros ya enfrentaban largas filas en los controles de seguridad, debido a un problema de financiamiento de la agencia encargada de la seguridad aeroportuaria.

Este contexto previo agrega un elemento adicional a la situación general, marcada por demoras, congestión y ahora un incidente de gran magnitud que obligó a interrumpir completamente las operaciones en una de las terminales más importantes de Nueva York.