Irán amenaza con minar el Golfo Pérsico si es atacado por Estados Unidos e Israel

Irán lanzó una advertencia de alto impacto geopolítico al señalar que minará todas las vías de acceso y rutas de comunicación del Golfo Pérsico si sus costas o islas son atacadas por Estados Unidos o Israel. La amenaza fue emitida por el Consejo de Defensa iraní, en un contexto de creciente tensión militar en una de las regiones más sensibles para el abastecimiento energético global.

El pronunciamiento se produce en paralelo a señales provenientes de Estados Unidos, donde se evalúa la posibilidad de una ofensiva sobre la isla de Jarg, considerada el principal centro petrolero de Irán. Este escenario eleva el riesgo de un conflicto que podría alterar significativamente el equilibrio regional y el flujo internacional de crudo.

Minas navales y bloqueo del Golfo

El Consejo de Defensa iraní fue explícito al detallar el tipo de respuesta que implementaría ante una eventual agresión. Según el organismo, cualquier ataque contra las costas o islas iraníes provocará:

El minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el Golfo Pérsico.

en el Golfo Pérsico. El uso de distintos tipos de minas navales, incluyendo minas flotantes desplegables desde la costa.

El comunicado subraya que esta reacción se enmarca en lo que definió como una práctica militar habitual, anticipando una estrategia de bloqueo extendido.

Además, el Consejo advirtió que, de concretarse ese escenario, todo el Golfo Pérsico quedaría en una situación similar a la del estrecho de Ormuz, lo que implicaría una paralización prácticamente total de la navegación en la zona durante períodos prolongados.

El rol clave del estrecho de Ormuz

El posible bloqueo del Golfo Pérsico tiene una dimensión global debido al rol central del estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

En ese sentido, el Consejo de Defensa iraní indicó que, bajo un escenario de conflicto:

El paso por el estrecho para "países no hostiles" sería coordinado por Irán .

sería . La responsabilidad por las consecuencias recaería en el "agresor", en referencia directa a Estados Unidos.

Esta advertencia implica no solo un impacto militar, sino también un fuerte condicionamiento sobre el comercio internacional de energía.

La respuesta de Estados Unidos y el foco en la isla de Jarg

La amenaza iraní surge luego de declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien señaló que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo el envío de tropas para asegurar la isla de Jarg.

Este territorio reviste una importancia crítica para Irán, ya que alberga la mayor terminal de exportación de crudo del país, lo que la convierte en un objetivo estratégico en caso de una escalada del conflicto.

La mención explícita de una posible intervención militar refuerza el clima de confrontación y alimenta las advertencias emitidas por Teherán.

Impacto en el mercado petrolero

El escenario de tensión ya tiene efectos visibles en el mercado energético. Según los datos disponibles, el tránsito por el estrecho de Ormuz se redujo considerablemente desde el inicio de la guerra debido a ataques iraníes, lo que generó un aumento en los precios del petróleo.

En este contexto, un eventual bloqueo del Golfo Pérsico profundizaría las consecuencias económicas a nivel global, al afectar uno de los principales corredores de exportación de crudo.