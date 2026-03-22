Robert De Niro lidera la mayor movilización contra Donald Trump

El escenario político de los Estados Unidos se encamina hacia una jornada de movilización sin precedentes que busca sacudir los cimientos de la actual gestión. El reconocido actor Robert De Niro ha lanzado una convocatoria masiva para lo que se perfila como la marcha más grande de la historia del país en contra de la administración liderada por Donald Trump. Según la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la manifestación de alcance federal se llevará a cabo el próximo sábado 28 de marzo y se extenderá por las principales ciudades del territorio estadounidense bajo una premisa fundamental: el silencio ciudadano ante las políticas actuales ya no es una alternativa viable para el pueblo.

De Niro, quien ha mantenido un combate frontal y constante contra las políticas del actual mandatario, utilizó el alcance de las redes sociales para difundir un video que rápidamente tomó estado público y generó un fuerte impacto. En su mensaje, el actor no solo invita a la acción directa en las calles, sino que establece un paralelismo histórico para contextualizar la gravedad de lo que, a su juicio, atraviesa la nación en el presente. Con una retórica encendida, el protagonista de grandes clásicos del cine busca interpelar a millones de estadounidenses para que se unan a un movimiento que trasciende la simple queja y se traslada a la ocupación masiva del espacio público.

El paralelismo histórico: Del Rey Jorge al presente

En el núcleo de su crítica, Robert De Niro apela de manera directa a la memoria fundacional de los Estados Unidos para movilizar el sentimiento patriótico. En el video difundido, el actor compara a Donald Trump con el rey Jorge III de Gran Bretaña, históricamente conocido como el "Rey Loco", estableciendo una analogía sobre la salud mental y el ejercicio del poder. Al trazar esta línea de tiempo, De Niro asegura que hace 250 años, cuando un monarca mentalmente enfermo y un Parlamento abusivo amenazaron el espíritu y las libertades de los ciudadanos, estos no se quedaron de brazos cruzados, sino que salieron a las calles para dar nacimiento al país.

El actor sentenció con dureza la situación política actual al afirmar que hoy existe otro tirano mentalmente enfermo, a quien describió sin rodeos como un corrupto aspirante a rey. Su denuncia también alcanzó al Poder Legislativo, al que calificó de Congreso cobarde, acusándolos de buscar guerras extranjeras insensatas mientras aplastan las libertades individuales en el ámbito doméstico. Para De Niro, la resistencia que funcionó en los inicios de la nación contra la corona británica debe replicarse ahora con la misma determinación, subrayando que no funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los ciudadanos logran detenerlos a través de la movilización.

La organización de "No Kings" y el manifiesto oficial

La movilización, denominada oficialmente como la manifestación no violenta "No Kings" (Sin Reyes), cuenta con una estructura organizativa que busca facilitar la participación en cada rincón del país a través de la plataforma digital nokings.org. En este sitio, los ciudadanos pueden buscar puntos de encuentro, ofrecerse como voluntarios u organizar protestas locales para el próximo 28 de marzo. Hablando en tercera persona, el actor cerró su intervención implorando a sus compatriotas que se unan a él y a los millones de conciudadanos que ya han manifestado su apoyo, enfatizando que es hora de hacer que Estados Unidos vuelva a estar cuerdo y agradeciendo de antemano la participación masiva.

Desde la organización de la protesta se reforzó el mensaje oficial, poniendo el foco en la situación económica y social que atraviesan las familias estadounidenses frente a los actos que califican como injustos y crueles de esta administración. El manifiesto asegura que cuando los costos empujan a la gente al límite y las comunidades se sienten bajo ataque por parte de multimillonarios codiciosos o de quienes gobiernan mediante el miedo, el silencio deja de ser una opción. Con el respaldo de figuras de la talla de De Niro, la marcha busca dejar en claro que Estados Unidos pertenece al pueblo y no a dictadores, marcando un punto de inflexión en la historia política contemporánea del país.