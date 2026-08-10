Tragedia en Colombia: El Gobierno confirmó que no hay argentinos entre las víctimas

El Gobierno del presidente Javier Milei, a través de su canciller, Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia luego de la tragedia provocada por un terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país cafetero.

Además de enviar un saludo a la distancia al pueblo colombiano, Quirno manifestó, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria frente a las consecuencias del desastre.

El canciller informó esta postura a través de sus redes sociales y destacó que las autoridades argentinas se encuentran en comunicación con sus pares colombianos. La decisión expresada por el Gobierno argentino se produce en el contexto de una emergencia que dejó un saldo de al menos 111 personas fallecidas, 87 heridas y 1.575 viviendas afectadas.

Contacto con las autoridades colombianas

En su mensaje, Quirno remarcó que la Argentina mantiene un canal de comunicación abierto con las autoridades de Colombia para conocer la evolución de la situación y poner a disposición la ayuda que pueda resultar necesaria.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", sostuvo el funcionario nacional.

La declaración refleja la posición adoptada por la Cancillería argentina frente al impacto del terremoto. La asistencia ofrecida queda planteada como una posibilidad abierta ante las necesidades que puedan surgir como consecuencia de la emergencia.

En paralelo, el Gobierno argentino también mantiene comunicación con su representación consular en Colombia. Este seguimiento tiene como uno de sus puntos centrales conocer la eventual situación de ciudadanos argentinos que se encuentren en el país afectado.

Hasta el momento, no hay argentinos entre las víctimas

Quirno señaló que la representación consular argentina continúa en contacto y confirmó que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas.

"Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas", agregó el canciller.

La información forma parte del seguimiento realizado por las autoridades argentinas tras el terremoto y acompaña el ofrecimiento de asistencia formulado por el Gobierno de Milei.

De esta manera, la respuesta oficial argentina contempla tanto la situación general provocada por el desastre en Colombia como el monitoreo específico de sus ciudadanos en ese territorio.

Un terremoto de magnitud 7,4

El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 7,4 y se produjo en el oeste de Colombia, donde afectó a distintos departamentos del territorio.

La dimensión de la tragedia quedó reflejada en las cifras informadas:

111 personas fallecidas , al menos.

, al menos. 87 personas heridas .

. 1.575 viviendas afectadas .

. Magnitud 7,4 del terremoto.

del terremoto. Impacto en distintos departamentos del territorio colombiano.

Estos datos permiten dimensionar las consecuencias del fenómeno y explican el mensaje de solidaridad expresado por el Gobierno argentino.

Condolencias a las familias de las víctimas

Además de ofrecer asistencia, el canciller Pablo Quirno expresó las condolencias de la Argentina a las familias de las personas fallecidas y manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el terremoto.

"Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados", afirmó.

El mensaje oficial puso el foco tanto en las víctimas fatales como en las personas que sufrieron las consecuencias del terremoto y en el conjunto del pueblo colombiano.

Quirno cerró su mensaje con una expresión directa de acompañamiento: "Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento".

Los contactos para ciudadanos argentinos en Colombia

Como parte de la comunicación oficial, el canciller argentino también dejó disponibles datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia.

Los canales informados son:

Teléfono: +57 601 288 0900

+57 601 288 0900 Celular de emergencia: +57 316 875 9292

+57 316 875 9292 Correo electrónico: [email protected]

La difusión de estos datos completa la respuesta comunicada por la Cancillería argentina tras el terremoto. Mientras las autoridades mantienen el contacto con Colombia y con la representación consular, el Gobierno de Javier Milei expresó su disposición para brindar la asistencia que resulte necesaria.

Así, ante una tragedia que dejó 111 fallecidos, 87 heridos y 1.575 viviendas afectadas, la Argentina manifestó oficialmente su solidaridad con Colombia, ofreció ayuda y señaló que continúa siguiendo la situación de sus ciudadanos en el país afectado.