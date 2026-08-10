Terremoto en Colombia: al menos 47 muertos, decenas de heridos y daños de magnitud

La mañana de este lunes quedó marcada por un potente movimiento telúrico que sacudió el oeste de Colombia. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,5 y se produjo a las 12:34 GMT, dejando al menos 47 víctimas fatales, decenas de heridos y graves daños.

Uno de los principales focos de la emergencia se ubicó en Pereira, donde inicialmente se informó de al menos 18 víctimas fatales. El balance fue comunicado por el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, quien describió el escenario como "crítico" durante una entrevista con Caracol Radio.

El movimiento también provocó víctimas y daños significativos en la provincia del Chocó, sobre la costa del Pacífico. La gobernadora Nubia Córdoba informó sobre la situación a través de la red social X. En las zonas afectadas, las tareas de emergencia comenzaron rápidamente. Bomberos, Defensa Civil y los propios ciudadanos participan de los trabajos de rescate para intentar localizar a los vecinos que quedaron debajo de los escombros.

El primer reporte del terremoto fue difundido por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

El epicentro y la profundidad

Los primeros datos disponibles establecieron distintas mediciones respecto de la ubicación y profundidad del terremoto. Inicialmente, el GFZ ubicó el epicentro a una profundidad de 93,7 kilómetros, en las coordenadas de 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

Posteriormente, el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) monitoreó el epicentro en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste y señaló que el terremoto se produjo a una profundidad de 80 kilómetros. A su vez, el director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, informó que el sismo había ocurrido a las 7:34 de la mañana, con una magnitud de 7,4 y una profundidad de 88 kilómetros.

En otro reporte, el Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, y señaló una profundidad de 96 kilómetros.

"Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década"

El director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, explicó la dimensión del fenómeno y destacó su magnitud dentro de los registros recientes del país.

"Informamos la ocurrencia hoy a las 7:34 de la mañana de un sismo de magnitud 7,4 con profundidad de 88 kilómetros", señaló. Fierro Morales afirmó además que se trató del sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en Colombia y recordó que para esa zona existen antecedentes de movimientos telúricos.

En particular, mencionó el ocurrido el 23 de noviembre de 1979, cuando se registró un terremoto de magnitud 7,2.

El funcionario también confirmó la existencia de dos réplicas posteriores. Una de ellas alcanzó una magnitud de 2,8, mientras que la otra llegó a 4,8 y fue sentida recientemente. Los datos aportados por el Servicio Geológico Colombiano permitieron ubicar el fenómeno actual dentro de una zona que ya cuenta con antecedentes de sismos de magnitud considerable.

TERREMOTO EN COLOMBIA I Buscan y rescatan a la gente de los escombros en un edificio que se desplomó en Cali.



Un fuerte terremoto de 7,4 sacudió a Colombia: hay al menos 20 muertos, heridos y daños en edificios de Bogotá, Medellín y Cali.



El epicentro fue en el departamento... pic.twitter.com/pFCnaKFaeq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 10, 2026

El movimiento también llegó a Ecuador y Panamá

La fuerza del terremoto hizo que el movimiento fuera percibido más allá de las fronteras colombianas.

Según el sitio RFI, que complementa esta información internacional transmitida por la agencia de noticias Xinhua, el sismo también se sintió en Ecuador y Panamá. De esta manera, el fenómeno tuvo un alcance regional, aunque los principales daños y consecuencias se concentraron en el oeste de Colombia.

El monitoreo realizado por el Centro de Redes Sismológicas de China aportó además una ubicación del epicentro en 4,85 grados de latitud norte y 76,15 grados de longitud oeste, con una profundidad estimada en 80 kilómetros. La información de los diferentes organismos permitió reconstruir las características iniciales del terremoto, aunque con diferencias en los registros de magnitud, coordenadas y profundidad.

Seis aeropuertos suspendieron sus operaciones

La emergencia también afectó la infraestructura aeroportuaria del oeste colombiano. La Aeronáutica Civil informó que seis aeropuertos suspendieron sus operaciones debido a las afectaciones provocadas por el fuerte terremoto.

Las terminales afectadas fueron Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. La entidad explicó que las operaciones aéreas permanecían suspendidas por seguridad, hasta que se pudieran evaluar los daños estructurales registrados en la infraestructura.

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", indicó la Aeronáutica Civil en X, luego del sismo de magnitud 7,4.

La interrupción de las operaciones aéreas se sumó a los daños registrados en edificios y estructuras y al despliegue de los equipos de rescate.

El Presidente asumió el liderazgo de la emergencia

Ante la magnitud del fenómeno, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió un mensaje pocos minutos después del terremoto. El mandatario, que había asumido el viernes último, anunció que tomó directamente el liderazgo de la respuesta frente a la emergencia.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar [epicentro del movimiento telúrico]. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", escribió el Presidente colombiano en su cuenta de X. De la Espriella también informó que había solicitado al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

Además, anunció que viajaría personalmente a Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno.

El mandatario cerró su mensaje con una definición sobre la presencia estatal frente a la emergencia: "No están solos. El Estado está presente y actuando", de acuerdo con el mensaje observado por la Agencia Noticias Argentinas.

Rescate, daños y una emergencia en desarrollo

El escenario generado por el terremoto quedó marcado por la combinación de víctimas fatales, heridos, daños materiales y personas atrapadas entre los escombros.

En Pereira, el alcalde Mauricio Salazar confirmó inicialmente 18 muertos y calificó como "crítica" la situación. El balance general informado posteriormente alcanzó al menos 25 víctimas fatales, mientras decenas de personas resultaron heridas. En el Chocó, la gobernadora Nubia Córdoba informó sobre víctimas y daños significativos. La zona, ubicada en la costa del Pacífico, quedó entre los sectores afectados por el movimiento telúrico.

Mientras tanto, bomberos, Defensa Civil y ciudadanos participan de las tareas de rescate para encontrar a los vecinos que quedaron debajo de los escombros. A esta situación se sumó la afectación de seis aeropuertos, cuyas operaciones permanecen suspendidas hasta evaluar la infraestructura, y la instalación de un Puesto de Mando Unificado ordenada por el Presidente para coordinar la atención.