Tragedia en Uruguay: chocó una camioneta con argentinos y murieron un hombre y un niño de 4 años

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en Uruguay dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas un niño de 4 años, luego de que un automóvil cayera desde un puente hacia un arroyo tras colisionar con una camioneta en la que viajaban ciudadanos argentinos.

El hecho se registró sobre Camino Arroyo Sauce, en una zona rural del departamento de Lavalleja, próxima a la localidad de Solís de Mataojo y a pocos kilómetros de Maldonado.

El vehículo que cayó al agua fue un Suzuki con matrícula uruguaya, conducido por un hombre de 65 años, quien murió en el lugar. En el automóvil también viajaban una mujer de 56 años, otra de 39, un adolescente de 12 años y un niño de 4 años, quien también perdió la vida como consecuencia del impacto.

La mujer de 56 años fue trasladada a la Sociedad Española de Montevideo con un diagnóstico de fractura cervical, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron politraumatismos leves.

Argentinos involucrados

El segundo vehículo involucrado fue una camioneta Haval H6 con patente argentina, conducida por un hombre de 53 años. En el rodado viajaban otras tres personas, todas de nacionalidad argentina.

De acuerdo con fuentes policiales, ninguno de los ocupantes de la camioneta sufrió heridas de gravedad.

Según declaró el conductor argentino, circulaba en dirección a Maldonado cuando, al llegar al puente, colisionó con el automóvil que venía en sentido contrario, el cual terminó cayendo a las aguas del arroyo.

Investigan las causas del accidente

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, Bomberos del Destacamento Minas, Policía Científica y personal de la Seccional 2ª, quienes realizaron las primeras pericias para establecer la mecánica del siniestro.

Las autoridades uruguayas continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias que provocaron la colisión y la posterior caída del vehículo al agua.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.