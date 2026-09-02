Tras el acuerdo petrolero, Trump aseguró que Venezuela aún no está lista para celebrar elecciones

Meses después de que el gobierno de Estados Unidos derrocara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo capturara, la nación sudamericana transita un momento político de profunda revisión. Interrogado en la Oficina Oval sobre los motivos que frenan una exigencia formal hacia una fecha concreta para los comicios, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue categórico este miércoles ante los periodistas al señalar que Venezuela "no va a estar lista" para celebrar elecciones democráticas.

Para explicar la cautela de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense contextualizó el peso histórico y la complejidad institucional del país caribeño mediante las siguientes consideraciones:

La existencia previa de una dictadura muy poderosa y cruel en territorio venezolano.

La condición reciente del derrocamiento, lo que motiva que "esto es muy reciente" y aún no existan las condiciones óptimas.

La expectativa oficial de alcanzar los comicios "pronto, muy pronto", según la proyección de la administración norteamericana.

El rol de Delcy Rodríguez y la postura de la oposición

El mapa de poder institucional experimentó un giro sustancial tras la salida de Maduro. Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta durante su gestión, asumió las funciones y facultades de presidenta encargada. En paralelo, la líder opositora María Corina Machado ha intervenido en el debate político al exigir de manera firme que un candidato opositor asuma el poder.

Lejos de los roces frontales, la figura de la actual mandataria interina recibió un espaldarazo diplomático desde Washington. Trump elogió públicamente a Rodríguez, a quien calificó como "muy respetada", y afirmó que la funcionaria "quiere" llevar a cabo los comicios, aunque reiteró que el país "todavía no están listos".

Desde Caracas, la narrativa oficial prioriza la reconstrucción institucional y material del Estado. En su discurso, la presidenta encargada aseguró que el renacer de Venezuela "no es solamente material, sino también espiritual", y remarcó que las bases materiales deben funcionar como el cimiento necesario para consolidar el bienestar integral del país.

La diplomacia de los hidrocarburos y el control petrolero

La reconfiguración política venezolana camina en paralelo con una integración económica profunda entre ambas naciones. Recientemente, el mandatario estadounidense anunció un acuerdo estratégico con el gobierno de Rodríguez para que Estados Unidos adquiera una participación mayoritaria en una empresa petrolera conjunta, operada en asociación con una compañía energética venezolana.

La cristalización de estos entendimientos tuvo lugar este mismo miércoles en Caracas, donde Delcy Rodríguez participó en la firma de acuerdos energéticos de inversión junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. De acuerdo con la información anticipada por el Gobierno venezolano, este encuentro se enmarca de manera específica "en la suscripción de convenios estratégicos para el sector de hidrocarburos".

Esta rúbrica institucional profundiza los alcances del anuncio realizado la semana pasada por Washington, mediante el cual se confirmó que Estados Unidos controlaría unos 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela. Sfechada bajo un prisma de cooperación bilateral, la mandataria encargada aprovechó la instancia para agradecer al presidente Trump "por todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado para llevar adelante el objetivo de tener acuerdos 'ganar-ganar', de beneficio mutuo", sellando así una nueva etapa de realineamiento geopolítico y económico de alto impacto regional.