Trump afirma que "Cuba está a punto de caer" tras suspensión de envíos de petróleo desde Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que "Cuba está a punto de caer" ante la ausencia de envíos de petróleo desde Venezuela, en un contexto de alta tensión política y energética en el Caribe. La declaración se produjo antes de un acto en el estado de Iowa, donde el mandatario vinculó el futuro de la economía cubana al suministro petrolero que históricamente recibía de su aliado sudamericano.

"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró Trump, subrayando que La Habana "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tiene".

La afirmación del mandatario republicano se produce en un momento de dificultad para la isla, marcada por una severa escasez de combustible y cortes de energía que ya afectan la vida cotidiana en medio de una crisis económica prolongada. Históricamente, Cuba dependió de envíos regulares de crudo de Venezuela, que representaban una fuente importante de energía para la generación eléctrica y el transporte.

Además de la interrupción de los envíos desde Caracas tras la caída de Nicolás Maduro, la suspensión de un envío petrolero desde México ha agregado presión sobre el frágil sistema energético cubano. Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló un cargamento programado para este mes, en un contexto en que Washington intensifica su influencia sobre las políticas energéticas regionales. El gobierno mexicano ha calificado la decisión como "soberana", aunque analistas señalan que la presión política de Estados Unidos ha tenido un papel relevante en la reducción de suministros.

La situación energética se enmarca en un panorama más amplio de relaciones entre Washington y La Habana, en un momento en que la administración Trump ha aumentado su retórica contra el gobierno comunista cubano y sus aliados. El mandatario estadounidense ha vinculado el destino de Cuba a la falta de ingresos y de combustible, sugiriendo que la isla no podrá sostenerse sin el apoyo petrolero que recibía de Venezuela.

Mientras tanto, Cuba continúa enfrentando desafíos significativos para asegurar suministros energéticos suficientes, con una caída general de las importaciones de crudo y derivados tanto desde Venezuela como desde México, lo que alimenta preocupaciones sobre la estabilidad de la economía y la vida cotidiana en la isla.