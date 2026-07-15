Trump amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su administración ampliará los ataques contra Irán durante la próxima semana si las autoridades de Teherán no aceptan avanzar en una negociación para alcanzar un acuerdo de paz.

Las declaraciones fueron formuladas durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, donde el mandatario estadounidense aseguró que la ofensiva militar tendrá nuevos objetivos estratégicos en territorio iraní en caso de que no exista una respuesta favorable a la propuesta de negociación.

Según expresó, la próxima etapa de las operaciones incluiría ataques contra centrales eléctricas y puentes, infraestructura que mencionó de manera específica al referirse a la continuidad de la ofensiva.

Las afirmaciones de Trump se producen en un contexto de persistente tensión entre ambas partes y representan una nueva advertencia pública respecto de las acciones que, según indicó, podrían desarrollarse en los próximos días.

La advertencia

Durante el reportaje concedido a Fox News, el mandatario sostuvo que la próxima semana marcaría una intensificación de las operaciones militares si no se concreta una instancia de negociación.

En ese marco, afirmó: "La próxima semana se pondrá realmente mal para ellos porque será el turno de las centrales eléctricas". A continuación, agregó otra advertencia dirigida a las autoridades iraníes: "Más les vale llegar a un acuerdo, no les va a quedar nadie".

Las declaraciones fueron realizadas como parte de una exposición en la que el presidente estadounidense vinculó directamente la continuidad de los ataques con la posibilidad de que Irán acepte negociar.

Centrales eléctricas y puentes

En el mismo reportaje, Trump detalló cuáles serían algunos de los blancos contemplados para una eventual ampliación de la ofensiva. El presidente afirmó: "Vamos a eliminar todas sus centrales eléctricas. Vamos a eliminar todos sus puentes a menos que se sienten a negociar".

Con esa declaración, el mandatario volvió a insistir en que el curso de las acciones dependerá de la respuesta que adopte Teherán frente a la propuesta de abrir una negociación.

De acuerdo con sus propias palabras, los ataques sobre esa infraestructura quedarían condicionados a la decisión iraní de aceptar conversaciones para un acuerdo de paz.

La negociación, como condición para evitar una escalada

A lo largo de la entrevista, Trump planteó que la posibilidad de frenar la ampliación de las operaciones militares está directamente vinculada con el inicio de un proceso de negociación.

Según expresó, la alternativa para evitar nuevos ataques consiste en que Irán acepte sentarse a negociar. En ese sentido, el mandatario reiteró que la continuidad de la ofensiva dependerá de la decisión que adopten las autoridades iraníes durante los próximos días.

Las declaraciones ubican a la negociación como el principal elemento mencionado por Trump para modificar el escenario planteado durante la entrevista.

"Continuarán hasta que diga basta"

El presidente estadounidense también hizo referencia a la duración de las acciones militares. En ese tramo de la entrevista sostuvo que los ataques de Estados Unidos contra Irán: "Continuarán hasta que diga basta".

La afirmación fue realizada en medio del escenario de tensión existente entre ambas partes y constituyó otra de las definiciones centrales del reportaje.

Con esa expresión, Trump insistió en que las operaciones no se detendrán mientras no exista un cambio en la postura iraní respecto de la negociación.

Los principales anuncios formulados por Trump

Durante la entrevista, el presidente estadounidense realizó una serie de definiciones sobre la evolución del conflicto. Entre los principales anuncios mencionados se encuentran: